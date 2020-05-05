Цена нефти поднялась выше $ 30

Алексей Вольцев

Цена нефти североморской марки Brent поднялась выше $ 30 за баррель. Это произошло впервые за последние три недели.

На бирже ICE в Лондоне нефть марки Brent торговалась сегодня, 5 мая, вечером по $ 30,13 за баррель с поставкой в июле. Котировки североамериканской марки WTI, в свою очередь, находились на уровне $ 23,9 за баррель.

«Спрос снова начинает расти и цены идут вверх», — такое сообщение появилось на странице президента США Дональда Трампа в Twitter.

Напомним, что в мае—июне страны ОПЕК+ и не участвующие в сделке государства «Большой двадцатки» должны сократить добычу на 15 млн баррелей в сутки. При этом, по данным Международного энергетического агентства, спрос на нефть снизится на 23 млн баррелей. Напряжения добавляет то, что хранилища по всему миру близки к заполнению. Поэтому, по мнению аналитиков, нефтяникам придется сокращаться еще больше, пока спрос не начнет восстанавливаться.