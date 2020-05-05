Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Цена нефти поднялась выше $ 30

Цена нефти поднялась выше $ 30

Цена нефти североморской марки Brent поднялась выше $ 30 за баррель. Это произошло впервые за последние три недели.

На бирже ICE в Лондоне нефть марки Brent торговалась сегодня, 5 мая, вечером по $ 30,13 за баррель с поставкой в июле. Котировки североамериканской марки WTI, в свою очередь, находились на уровне $ 23,9 за баррель.

«Спрос снова начинает расти и цены идут вверх», — такое сообщение появилось на странице президента США Дональда Трампа в Twitter.

Напомним, что в мае—июне страны ОПЕК+ и не участвующие в сделке государства «Большой двадцатки» должны сократить добычу на 15 млн баррелей в сутки. При этом, по данным Международного энергетического агентства, спрос на нефть снизится на 23 млн баррелей. Напряжения добавляет то, что хранилища по всему миру близки к заполнению. Поэтому, по мнению аналитиков, нефтяникам придется сокращаться еще больше, пока спрос не начнет восстанавливаться.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться коронавирусом
Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек
Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии
Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Администрация США предупредила о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2020 года
Администрация США предупредила о возможном вмешательстве России в
85-летняя Джуди Денч снялась для обложки британского Vogue
85-летняя Джуди Денч снялась для обложки британского Vogue
Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах
Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах
В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом
В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом

Топ на сегодня

Версия: коронавирус щадит курильщиков
Версия: коронавирус щадит курильщиков
ЕС за три часа собрал 7,4 миллиарда евро на борьбу с COVID-19
ЕС за три часа собрал 7,4 миллиарда евро на борьбу с COVID-19
Цель была ясна. Мадуро связал вторжение в Венесуэлу с покушением на себя
Цель была ясна. Мадуро связал вторжение в Венесуэлу с покушением на
"Якутия" запустила рейс Москва — Калининград, несмотря на ограничения
"Якутия" запустила рейс Москва — Калининград, несмотря на ограничения
Хроники Covid-19: в Дагестане взывают о помощи к богатым землякам
Хроники Covid-19: в Дагестане взывают о помощи к богатым землякам

Еще по теме

Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше $31
Стоимость нефти Brent превысила 52 доллара за баррель
Цена нефти Brent превысила отметку в $32 за баррель