Цены на нефть снова выросли

Вадим Карасев

Фото: Eric Gay / AP

Цены на нефть марки Brent выросли более чем на 14 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Согласно данным площадки на 21:19 по московскому времени, стоимость июльских фьючерсов Brent достигла 31,04 доллара за баррель, подскочив таким образом на 14,12 процента.

Нефть марки WTI также подорожала — на 16,24 процента. За баррель сырья с поставкой в июне дают 26,48 доллара.

С 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Максимальные обязательства на себя взяли Россия и Саудовская Аравия, которые договорились убрать с рынка по 2,5 миллиона баррелей, если отсчитывать от уровня 11 миллионов баррелей.