Цензура или здравый смысл: почему Михалкову не дали рассказать миру всю "правду о чипировании"

Вадим Карасев

Кадр из программы "БесогонTV"

Режиссер Никита Михалков, выпускающий передачу "Бесогон ТВ", обвинил телеканал "Россия 24" в цензуре. 1 мая его программа была посвящена якобы реализующемуся проекту Билла Гейтса по "чипированию" людей. Михалков полагает, что план миллиардера состоит в том, чтобы сделать людей подконтрольными и в итоге сократить численность населения, которое слишком много потребляет. После одного эфира Михалкова предупредили, что повторов передачи не будет, на что режиссер обиделся и даже поставил под вопрос дальнейшее сотрудничество с каналом. После этого передачу показали дважды, но в ночное время, что Михалкова не устроило. Дмитрий Лекух — о сути скандала и о том, чем на самом деле он опасен.

Ладно бы из-за чего-то серьезного сошлись в жестокой схватке былинные персонажи: нет, перемах шел исключительно на животрепещущую тему то ли повсеместного "жидкого чипирования" Билла Гейтса, то ли насчет действенности пророчеств каббалиста Германа Оскаровича Грефа, то ли еще о каких претендующих на нашу русскую землицу и золото наших хлебов пришельцах с планеты Нибиру. Так сразу, да еще и без стакана, не разберешь.



Скандальный выпуск программы "БесогонTV" от Никиты Михалкова должен был стандартно выйти (и "частично вышел") на канале "Россия 24". Там русский кинорежиссер, вполне вообще-то ожидаемо и в полном соответствии анонсам, обвинил американского миллиардера Билла Гейтса в желании то ли чипировать, то ли просто изрядно проредить все население нашей старушки Земли.

А также сделал выпады в сторону и без того "народно любимого" Германа Грефа, который, впрочем, и так изрядно нарывался: то костюмом "инвалида", то не одергиваемыми даже президентскими внушениями потугами к приватизации вверенного по службе объекта, то повсеместной цифровизацией.

Но чаще всего довольно экзотическими взглядами на народное образование, от которых не только Михалков, мягко говоря, пребывал в некотором ошарашенном удивлении. По некоторым слухам, не меньший ужас вызвала широкая трансляция данной цифровой и сословной педагогической евгеники и в самом Кремле. Где, впрочем, как говорят знающие люди, начальство всегда больше интересовало, как Герман Оскарович справляется со своими основными служебными обязанностями.



Не знаю, что уж там причиной послужило, может и Билл Гейтс, но скорее обида одного из крупнейших российских рекламодателей, и обидеть руководству канала пришлось уже самого Никиту Сергеевича. На радость не только "демократической публике" из всех возможных лагерей (хотя уж там-то порадовались так порадовались), но и публике вполне обычной, ибо сам конфликт отнюдь не носил никакого идеологического и/или политического характера, но вот истомившийся в карантинной тоске народ изрядно конспирологией позабавил и взбодрил. Что уже и само по себе, в принципе, хорошо…

Хотя кое-что из происходящего, честно говоря, настораживает. В первую очередь, тот медицинский факт, что, если б произошедшее в "Бесогоне" у Никиты Сергеевича просто носило бы характер случайной психиатрической флуктуации, то на это можно было бы и вовсе никакого внимания не обращать. В конце концов, великий русский актер и режиссер Михалков имеет полное право нести любую ахинею уже хотя бы потому, что все советские мальчишки моего поколения копировали его знаменитый жест из "Своего среди чужих". В котором актер Михалков блистательно играл у режиссера Михалкова есаула Брылова — человека широкой, почти что михалковской души. А так, по большому счету, вполне тарантиновский голый афедрон немецко-фашистского захватчика в одном из последних фильмов мэтра вполне в одном понятийном ряду с агентом мировой Каббалы Грефом: ну, в конце концов, Никита Сергеевич художник, он так видит. И ни на какую документалистику, в отличие, к примеру, от белорусской Нобелевской лауреатки (она сама себя так называет) Алексиевич маститый режиссер именно художественного кино Н.С. Михалков ни разу не претендовал.



Совсем недавно лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич тоже зачем-то решила высказаться на тему коронавируса. Выступление, надо отметить, удалось по всем параметрам и получилось настолько причудливым и удивительным, что его цитирование некоторые социальные сети до сих пор рассматривают как фейк о СOVID-19. Надо процитировать и вспомнить, что то, что говорит белорусский Нобелевский лауреат, специализирующийся именно в жанре документальной прозы, отнюдь не о СOVID-19. А о Китае и внедряемом им стандарте сети 5G.

Это самая большая проблема со времен Чернобыля. Остается понять, что это — действительно ли это грипп, или 5G уже влияет на иммунную систему человека. На мой взгляд, ученые не имеют окончательного убеждения, — заявила нобелевский лауреат, прошедшая славный путь в документалистике от премии Ленинского комсомола за книгу о чекисте Дзержинском до Нобеля за сражения против России и ее страшного режима на перманентной "стороне экзистенциального добра".

А вы говорите Михалков. В Великобритании в начале апреля про 5G-заражение вынужден был высказаться даже директор Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Повис, который назвал это "худшим видом фейковых новостей". И его вполне можно понять: только за первую неделю апреля в Великобритании было поломано (в Бирмингеме просто сожгли) не менее двадцати вышек сотовой связи. И "террористы" открыто пишут в социальных сетях: они делают это потому, что считают: сети 5G передают СOVID-19. В голове у человека с высшим образованием это не укладывается от слова "совсем". Но тем не менее полицейский задокументированный факт.

И когда ты внезапно понимаешь, что эти два заявления от двух столь разных людей суть звенья одной цепи, но не объяснимой с рациональных и прагматических позиций, а реальной цепи постепенно охватывающего весь мир безумия, — вот тогда уже становится и по-настоящему страшно.

Знаете, в автоспорте есть такое понятие "дрифт" или "управляемый занос". Трюк опасный, но умелым пилотом вполне себе контролируемый. Так вот, все это прорывающееся пузырями поверх рационально устроенной медийной среды безумие несет все признаки заноса уже совершенно неуправляемого: людей просто куда-то и зачем-то несет.

И куда летит эта сказочная птица-тройка, да еще и подгоняемая в последние месяцы самоизоляцией имени СOVID-19, как мне кажется, — даже лучше не задумываться. Потому как задумываться в текущих обстоятельствах необходимо совершенно о другом.

А именно о том, что едва ли не единственным залогом сохранения душевного здоровья и трезвого рассудка в современном мире являются хорошее образование и здоровое критическое мышление, лучше всего максимальным образом прагматическое, даже если ты специализируешься в дисциплинах сугубо гуманитарных. А отнюдь не вера в авторитетно высказанные мнения даже настоящих уважаемых людей. Не спрашивайте меня, пожалуйста, что я думаю о Светлане Алексиевич, но Никита Михалков, как к нему ни относись, действительно замечательный режиссер.

И тут важно помнить только одно: для любого вменяемого человека есть единственный выход из этой информационной вакханалии. А именно понимание, что все то, что Никита Михалков или кто-то другой, ничуть не менее авторитетный, где-то и когда-то высказывает — это отнюдь не истина. А просто их личное мнение. Одно из многих, несмотря на регалии и ордена. Информация для вашего — да-да, вашего — личного размышления. То есть просто слова художника — и ничуть не более того.