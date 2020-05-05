Число жертв коронавируса в США превысило 70 тысяч

Вадим Карасев

Фото: Brian Snyder / REUTERS

Число жертв коронавируса в США превысило 70 тысяч. По данным проекта Университета Джонса Хопкинса на 21:00 5 мая, умерли 70 115 человек.

Большинство смертей зафиксировано в штате Нью-Йорк — 25 073.

Общее число зараженных в Соединенных Штатах составило 1 181 885. Страна по-прежнему занимает первое место в мире по количеству инфицированных. Излечились 187,1 тысячи человек.

4 мая газета The New York Times со ссылкой на администрацию президента страны Дональда Трампа написала, что к 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится до 3 тысяч погибших в день. Прогнозы основаны на данных Центра по контролю и профилактике заболеваний. Однако позднее Белый дом опроверг это утверждение, отметив, что опубликованный документ не представляли рабочей группе по коронавирусной инфекции, кроме того, он не проходил межведомственное согласование.

Всего пандемия охватила 187 стран, инфицированы 3,6 миллиона человек, скончались 254 430.