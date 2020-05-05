Что такое гомеопатия: раздутый миф или действенная наука, помогающая избавляться от недугов

Вадим Карасев

Одним из самых популярных видов альтернативной медицины является гомеопатия. Вокруг нее существует масса мифов, которые пришло время развеять или окончательно подтвердить. Возможно, она действительно способна вам помочь.

Существует целая масса методов того, как можно укрепить свое здоровье без медицинского вмешательства. Большинство из них базируется на вашей вере в себя и в то, что лечение действительно поможет. Гомеопатия входит в число таких методов. Возможно, вам стоит узнать о ней побольше, чтобы решить, согласны вы с ней или нет.

Основные постулаты гомеопатии

Эксперты в этой области говорят о том, что гомеопатия не занимается излечением болезней. Она лечит того, кто болен. Считается, что истинный гомеопат-эксперт учитывает огромное количество параметров для подбора правильного лечения своего пациента. Ему необходимо оценивать как психическое состояние, так и вполне очевидные факты, такие как возраст, цвет глаз, рост, вес. Все это помогает эксперту подобрать верный путь лечения человека, который, кстати говоря, иногда находится не сразу.

Гомеопатия против прививок и вакцин. В гомеопатическом лечении имеются свои вакцины, которые, по мнению обычных врачей, не действуют. Несмотря на всё это гомеопатия и обычная медицина не всегда противодействуют друг другу. Порой обычные врачи назначают людям гомеопатические средства, если человек думает, что болен и настаивает на лечении.

Мифы и факты о гомеопатии

Гомеопатия крайне популярна. Если вам кажется, что в мире почти нет людей, которые бы лечились таким образом, то вы ошибаетесь. Согласно последним данным, в США рынок лекарств гомеопатического типа переваливает ежегодно за миллиард долларов. В России же он превышал 8 миллиардов рублей уже 10 лет назад. Это говорит о том, что многие люди доверяют этому методу.

Гомеопатия и традиционная медицина несовместимы. Это не так. Гомеопатические средства могут хорошо справляться с лечением некоторых хронических заболеваний, отлично сочетаясь и не противореча обычной медицине. В любом случае необходима консультация обычного врача, который точно скажет, есть ли совместимость общепринятых лекарств с гомеопатическими.

В гомеопатии есть элемент самовнушения. Это истинная правда, но он есть и в обычной медицине. Если человек настолько разбит и подавлен, что не верит в собственное исцеление, то обычная простуда может перерасти в огромную проблему. Если же люди бодры и полны уверенности, то порой даже страшные заболевания отступают под действием оптимизма и сильной энергетики. Старайтесь повышать настроение и веру в себя, так как без них выздороветь будет сложно.

Гомеопатия существует больше 2 тысяч лет. Это миф, однако «немедицинские» методы лечения существовали в то далекое время. Как полноценное течение и наука гомеопатия стала зарождаться в начале 19 века, то есть чуть более 200 лет назад. Некоторые эксперты считают, что похожие методы использовались 400 лет назад, но точных подтверждений этому нет.

Можно ли верить этой науке

Доказанной базы у гомеопатии нет, но многие люди, которые лечатся таким образом, отмечают позитивную тенденцию. Грубо говоря, если бы она не помогала, то у нее не было бы столько последователей. В защиту этой так называемой лженауки можно сказать, что порой медицина тоже делает ошибки. Панацеи от болезней, которая бы работала на сто процентов без ошибок, нет.

Главное — верить в себя, ведь, как было сказано выше, если лечить недуги с полной уверенностью в том, что ничего вам не поможет, то именно так и случится. Гомеопатическими средствами пользуются даже в реанимационных отделениях больниц, поэтому даже самым большим скептикам не стоит обходить стороной всё, что связано с данной наукой.