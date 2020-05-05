"Цунами после землетрясения". Саакашвили высказался об экономике Украины

Влада Некрасова

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого президент Украины Владимир Зеленский пригласил поработать в украинском правительстве, критически оценил экономическую ситуацию в стране, пишут "Argumenti.ru".

По его мнению, в настоящее время Украина похожа на маленького ребенка, который "играет в песке, вокруг него пламя бушует, а ребенок думает, что мама с папой придут и его заберут".

Однако Саакашвили призвал украинские власти отбросить иллюзии и признать, что у Киева в сложившихся экономических реалиях "нет мамы и папы", а стране "пора взрослеть".

сообщило, как бывший грузинский лидер ответил на вопрос, когда войдет в правительство Украины.