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"Цунами после землетрясения". Саакашвили высказался об экономике Украины

"Цунами после землетрясения". Саакашвили высказался об экономике Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого президент Украины Владимир Зеленский пригласил поработать в украинском правительстве, критически оценил экономическую ситуацию в стране, пишут "Argumenti.ru".

По его мнению, в настоящее время Украина похожа на маленького ребенка, который "играет в песке, вокруг него пламя бушует, а ребенок думает, что мама с папой придут и его заберут".

Однако Саакашвили призвал украинские власти отбросить иллюзии и признать, что у Киева в сложившихся экономических реалиях "нет мамы и папы", а стране "пора взрослеть".


сообщило, как бывший грузинский лидер ответил на вопрос, когда войдет в правительство Украины.
# В мире
По материалам: ria.ru

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