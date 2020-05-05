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Дело об убийстве Шеремета: Дугарь оставили под ночным домашним арестом

Дело об убийстве Шеремета: Дугарь оставили под ночным домашним арестом

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда 4 мая рассмотрела апелляционную жалобу на меру пресечения «подозреваемой Д» (очевидно, речь идет о Яне Дугарь) от 2 апреля. Определение оставили без изменений — подозреваемая в деле об убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь останется под ночным домашним арестом до 31 мая включительно.

Об этом сообщила пресс-служба апелляционного суда.

Изначально Дугарь находилась под круглосуточным домашним арестом, но в январе этого года его заменили на ночной, обязав подозреваемую находиться дома с 22:00 до 06:00. В том же месяце свидетель по делу заявила об алиби Яны Дугарь, сообщив, что в день убийства последняя находилась на территории военного госпиталя в Донецкой области.

Дугарь обвиняется по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство), по которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. В полиции заявили о причастности к организации его убийства пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугарь, а также супружескую пару Грищенко.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Киевский апелляционный суд на заседании 28 апреля оставил без удовлетворения жалобу на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей врачу и волонтеру Юлии Кузьменко до 30 мая.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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