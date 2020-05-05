Депрессия, алкоголизм и загадочные смерти звезд «Калины красной»

Анастасия Иванова

Тяжелая работа над картиной негативно повлияла на здоровье Василия Шукшина, но не он один испытал на себе проклятье «Калины красной». Многие артисты, прославившиеся благодаря фильму, закончили дни в нищете, забвении и болезнях.

История создания ленты напрямую связана с началом романа Лидии Федосеевой и Василия Шукшина: композицию «Калина красная» актриса напела режиссеру на первом свидании. Минуло 10 лет, прежде чем в 1974-м на экраны вышел одноименный фильм, повествующий об уголовнике Егоре Прокудине, познакомившемся по переписке с деревенской женщиной Любой.

После премьеры картины Шукшин начал сниматься в шедевре «Они сражались за Родину», но вскоре скончался от инфаркта миокарда. Не последней причиной ухудшения здоровья драматурга стала работа над «Калиной красной»: чиновники не сразу допустили фильм к показу, назвав его «безобразным», воспевающим рецидивиста. Неделями режиссер монтировал пленку согласно правкам Госкино, и ежедневно в студии на него накатывал приступ язвы. Бледный, измученный и нервный — знакомые полагали, что в итоге руководство одобрило ленту из опасений, что Василий Макарович не выдержит издевательств над своим детищем и умрет…

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Но не только Василий Шукшин пал жертвой злого рока, нависшего над картиной. 5 мая исполняется 81 год со дня рождения Татьяны Гавриловой, сыгравшей в «Калине красной» Люсьен, однако эта дата давно перестала быть праздничной для тех, кто знал актрису. Почти 20 лет назад она умерла в психиатрической клинике. Как же прославленная артистка оказалась в подобном учреждении и кого еще из звезд фильма Шукшина постигла незавидная участь?

ТАТЬЯНА ГАВРИЛОВА

Актрисе было не привыкать играть отрицательных персонажей: она воплотила на экране склочную официантку из «Дайте жалобную книгу» и злобную жену Семицветова в «Берегись автомобиля». Вот и роль Люсьен из «воровской малины» удалась Гавриловой с блеском. Критики отмечали, что, пожалуй, этот образ стал последним запоминающимся в карьере артистки, а дальше вплоть до начала 90-х она участвовала лишь в эпизодах.

Еще во время съемок «Калины красной» Татьяна Анатольевна нередко приходила на площадку подшофе, однако Шукшин жалел ее и не лишал работы, ведь сам не понаслышке знал, как трудно совладать с «зеленым змием». С годами зависимость артистки только обострилась. Причин было достаточно: тут и спад карьеры, и отсутствие детей от супруга Эдуарда Курочкина.

По слухам, на какое-то время собутыльницей актрисы стала Изольда Извицкая, страдавшая хроническим алкоголизмом. Подруга Гавриловой скончалась в собственной квартире в 1971-м, а ее тело обнаружили лишь спустя неделю после смерти. Казалось, это был знак, что пора завязать с выпивкой, но Татьяна Анатольевна поступила с точностью до наоборот.

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Последние годы актриса провела в психиатрической клинике, одинокая и утратившая прежний облик. Поговаривали, что к концу жизни она лишилась волос, голоса и верхних зубов, а передвигалась исключительно в инвалидном кресле. Некогда успешная артистка умерла в стенах больницы от сердечного приступа в 61.

ГЕОРГИЙ БУРКОВ

Георгий Иванович, исполнивший в «Калине красной» роль бандита Губошлепа, был близким другом и соратником Василия Шукшина. Он первым обнаружил тело мертвого режиссера в каюте, а после долго обивал пороги чиновников, чтобы открыть Центр культуры имени Шукшина.

Зачастую артист играл в комедиях алкоголиков, да и в реальной жизни грешил любовью к спиртному. Однако по словам жены Татьяны Ухаровой, слухи о зависимости Буркова сильно преувеличены, а страдал он прежде всего от болезней: стенокардии, микроинфарктов, ишемии. «Да, он выпивал, были моменты неприятные. Но лежал в больнице он не по причине алкоголизма: нервы сдали, устал... Врачи занимались его восстановительным процессом», — подчеркивала Татьяна Сергеевна в программе «Судьба человека».

Последним фильмом актера должны были стать «Небеса обетованные», но он не успел даже получить сценарий: неудачно упал и сломал ногу. Неожиданно Бурков заговорил с супругой о давнем предсказании цыганки, что он умрет в 55.

Вдова Георгия Буркова рассказала о проклятье супруга

«Видимо, ему это запало в голову. Я приехала в больницу, он радостный такой был с ногой перебинтованной и поднятой вверх. Но муж не просто упал: во время падения оторвался тромб. Тогда не было хорошей аппаратуры, его прооперировали. Когда его увезли в кардиологию, он был белого цвета, — вспоминала вдова. — Сказал мне: «Ты только не уходи». Вечером 19 июля 1990-го мы с дочкой все же вернулись домой. А в 19:05 его не стало, — тромбоэмболия. Дальше — все, жизнь закончилась».

АЛЕКСЕЙ ВАНИН

Жизнь артиста напоминала приключенческую драму. Во время Великой Отечественной войны он служил снайпером и разведчиком, трижды был ранен, чудом избежал плена и получил медаль «За отвагу». Демобилизовавшись, Алексей Захарович устроился художником в театр, затем по рекомендации тренера Василия Анисимова занялся классической борьбой и стал чемпионом Сибири.

Именно любовь к спорту открыла мужчине работу в кино: он как никто другой подходил на роль кузнеца в драме «Чемпион мира». Впоследствии борца часто приглашали играть в эпизодах, хотя профессию актера он никогда не считал основной. В конце 50-х судьба свела Алексея Захаровича с Василием Шукшиным. Земляки быстро подружились, и персонажа циркового силача в картине «Ваш сын и брат» режиссер написал специально для Алексея Ванина.

В 60-е Ванин отправился в командировку в Венгрию и намеревался продать там 30 секундомеров. Подобные действия советские власти сочли контрабандой, актеру дали три года, но спустя половину срока он вышел за хорошее поведение. Вот только теперь мужчину исключили из состава тренеров и партии, а снимать его отказались все режиссеры. Кроме Шукшина — он-то не бросил друга в беде и выделил ему роль водителя Петра в «Калине красной».

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В дальнейшем артист снимался в эпизодах, писал стихи и картины. Кто все это время был рядом с талантливым актером, сказать сложно: он сменил пять жен, о биографиях которых ничего не известно, и оставил после себя двух дочерей. Шестой избранницей Ванина стала Нина Михайличенко. Она оказалась единственным свидетелем последних часов жизни 87-летнего мужчины 22 мая 2012-го: отлучилась на минуту на кухню, а вернувшись, обнаружила избранника без сознания. Скорая не приезжала в течение семи часов, а в итоге констатировала смерть Алексея Захаровича от инсульта.

ИВАН РЫЖОВ

Иван Петрович — один из немногих актеров «Калины красной», сумевших реализоваться в кино, найти собственную нишу и дожить до старости — до 91 года. В фильме Шукшина он сыграл отца Любы, а в дальнейшем часто появлялся на экране в образе умудренного опытом доброго деда: «Кот в мешке», «Экипаж», «Возвращение Будулая».

Удачно сложилась и личная жизнь артиста: его единственной супругой стала Нина Никольская. Пара воспитывала дочь Татьяну и была абсолютно счастлива… до нулевых. В 2003-м супруга Рыжова скончалась, что стало для него страшным ударом.

После потери возлюбленной здоровье актера пошатнулось, но не тяжелые болезни сыграли роковую роль в его смерти. Случайно Иван Петрович порезал руку, и ухаживавшая за ним сиделка тут же вызвала скорую. Однако в клинике артиста встретили прохладно: занятые врачи и медсестры долго не накладывали жгут. Истекающий кровью старик оказался в реанимации, а оттуда 15 марта 2004-го его перевели в травматологию, где за ним снова никто не следил. «Утром прихожу, повязка болтается, весь шов наружу, — вспоминала сиделка. — Сам он еле дышит, пульс чуть дрожит».

Через несколько часов после посещения сиделки актер умер. По мнению дочери и знакомых, произошло это исключительно из-за халатности врачей.

МАРИЯ ВИНОГРАДОВА

Артистку называли «королевой эпизода», ведь главные роли ей давали крайне редко. Так, в 1948-м Виноградова сыграла Надю в «Последнем этапе», а следующий яркий персонаж достался ей только спустя 10 лет — в «Звездном мальчике».

От эпизодов Мария Сергеевна не отказывалась по двум причинам: не умела говорить «нет» и боялась выпасть из обоймы. Ее амплуа составляли продавщицы, домработницы, старушки. Среди приятных исключений можно отметить лишь Зою, жену Петра, из «Калины красной» и роковую красавицу Марго в картине «Из жизни отдыхающих».

Актриса была настолько безотказной и неприхотливой, что даже в суровые 90-е не осталась без работы. Казалось, на экране ее узнавал каждый, а вот припомнить имя могли лишь искушенные зрители. Так дела обстояли и с другой вехой творчества звезды эпизодов: озвучиванием. Голосом Виноградовой говорили Дядя Федор, Маленькая Разбойница и Ежик в тумане.

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В старости Мария Сергеевна не изменяла себе и по-прежнему была готова поехать в любую провинцию ради проведения творческого вечера. В такие минуты она совсем не думала о здоровье. Привычка пренебрегать собой погубила актрису: в 1995-м она перенесла два инфаркта, но в больницу ехать отказалась — мол, само пройдет. 2 июля жизнь 72-летней женщины оборвалась из-за инсульта.

АРТУР МАКАРОВ

Приемный сын Сергея Герасимова и Тамары Макаровой сыграл в «Калине красной» небольшую роль бандита Бульди, который запомнился зрителям благодаря крылатой фразе: «Читай «Мурзилку», дыши ровно». Артист вел богемный образ жизни, увлекался написанием сценариев и охотой, общался с художником Ильей Глазуновым, Владимиром Высоцким, Андреем Тарковским.

Безупречную картинку портили некрасивые истории из личной жизни: Макаров разрывался между женой Милой и актрисой Жанной Прохоренко. В итоге, не разводясь с супругой, он поселился в квартире любовницы.

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Главные проблемы настигли Артура Сергеевича в 90-е. Из мира искусства он подался в бизнес — огранка алмазов, производство паленой водки. Возможно, кто-то из единомышленников точил на зуб на Макарова… Так или иначе, 3 октября 1995-го артиста обнаружили заколотым охотничьим ножом в собственной квартире, а убийцу так и не нашли.

ЖАННА ПРОХОРЕНКО

Любовница Артура Макарова воплотила на экране следователя из «Калины красной», но ее главной ролью в карьере, безусловно, осталась Шура из «Баллады о солдате». В 90-х актриса, как и многие, оказалась без работы и держалась на плаву только благодаря поддержке Макарова. С его смертью артистка впала в глубокую депрессию, а горе топила в алкоголе.

Чтобы скрыть от знакомых свою зависимость, Жанна Трофимовна уезжала в отдаленные деревни, где устраивала пьянки. В какой-то момент ей стало лучше: актриса нашла утешение в вере и начала посещать святые места. В одном из путешествий она подхватила кишечную инфекцию. Обратившись в клинику, Прохоренко выяснила, что больна раком, а операцию делать уже слишком поздно. Лишенная надежды на будущее, 71-летняя женщина умерла в одиночестве 1 августа 2011-го.

Фото: PhotoXPress.ru, личный архив, кадры из фильмов «Калина красная», «Небеса обетованные», кадр из сериала «Королева Марго», Иван Рыжов / Острова / Телеканал «Культура»

