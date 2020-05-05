Девятиклассники могут остаться без ЕГЭ в этом учебном году

Алексей Вольцев

Учащиеся девятых классов в этом учебном году могут избежать сдачи ЕГЭ. Их, возможно, аттестуют по текущим оценкам, но решение еще не принято. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

«В отношении девятых классов принято решение, что итоговая аттестация состоится по двум предметам — русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам», — заявил министр. По его словам, решение о переносе ЕГЭ может быть принято после 12 мая. Пока же старт ЕГЭ назначен на 8 июня, и его проведение зависит сугубо от эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщало ИА Newstes, министр просвещения России Сергей Кравцов также выразил надежду, что 1 сентября все школы откроются и ученики сядут за парты, а не будут продолжать получать дистанционное образование.