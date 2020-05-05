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Disney поделился рецептом пудинга из мультфильма "Красавица и чудовище"

Disney поделился рецептом пудинга из мультфильма "Красавица и чудовище"
РИА Новости. На сайте Disney Family опубликовали рецепт пудинга (The grey stuff), о котором упоминают в мультфильме "Красавица и чудовище", когда Белль пытаются накормить заколдованные жители замка.

"Попробуйте приготовить этот пудинг из тематических парков развлечений Диснейленд в домашних условиях", — говорится в описании.

Для этого необходимо взять: полторы чашки молока, 100 граммов ванильной и одну столовую ложку растворимой шоколадной смеси для пудинга, 230 граммов взбитых сливок, 15 крекеров со сливочной начинкой, печенье с волнистым краем.


Молоко взбейте с ванильной смесью до однородной массы. Затем измельчите в блендере крекеры с начинкой и как следует смешайте получившуюся крошку с молочно-пудинговой массой. После этого добавьте взбитые сливки и шоколад.


Поместите массу в холодильник, пока она не загустеет, а потом разложите по печеньям с помощью кондитерского мешка.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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