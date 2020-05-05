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Дочь умершей от коронавируса санитарки: «На похороны денег нет, а компенсацию не дают»

Дочь умершей от коронавируса санитарки: «На похороны денег нет, а компенсацию не дают»
Год назад Юлия Ясюлевич устроилась работать санитаркой в больницу, чтобы помогать людям. В непростое для всего мира время женщина не оставила пост и продолжила трудиться в госпитале. Там же она и подцепила коронавирус.

О трагедии рассказала дочь 54-летней Юлии Ясюлевич Ксения. Девушка улетела в Тайланд до того, как началась пандемия. Она так и не успела проститься с матерью, о смерти которой узнала от убитого горем отца. Сейчас Ксения пытается разобраться в случившемся и понять, почему сотрудники больницы молчат о том, что происходит в учреждении. 

По словам девушки, родительница всегда с удовольствием ходила на работу в НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена, на условия труда не жаловалась. Лишь однажды Юлия призналась дочери, что боится потерять место. В госпитале начался настоящий хаос, но проблемы предпочитали замалчивать. А после апрельской вспышки COVID-19 всех просто-напросто закрыли в помещении больницы. Так, Ясюлевич и заразилась опасным вирусом, который привел к скоропостижной кончине. 

Порядка двух недель санитарка находилась на лечении в больнице, а когда состояние стало резко ухудшаться, ее перевезли в другой госпиталь. Юлия уже не могла самостоятельно дышать, поэтому ее положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Врачи врали, будто ей становится лучше. Я знаю, в каких условиях она там лежала — это просто ужасно. Даже когда была на ИВЛ, находилась в общей палате с такими же зараженными», — уверена скорбящая дочь.

Ксения и ее отец несколько недель оставались в неведении касательно состояния родственницы (она не отвечала на сообщения), а после испытали настоящий шок. Родные до последнего не могли поверить, что Юлии не стало. Девушка признается, им не на что хоронить мать, а на обещанную помощь от государства рассчитывать не приходится.

«Папа сказал, на похороны нет денег. Попросил меня выслать. Я сама сижу без гроша. Система пытается сделать так, что будто моя мама не умирала от коронавируса, а умерла от другой болезни. Видимо, чтобы не платить компенсацию», — рассказала Ксения. 

Теперь наследница умершей намерена собрать все необходимые документы, чтобы доказать, что причина смерти, указанная по результату вскрытия, не отображает настоящего диагноза. «Моя мама заразилась на работе и умерла, а получается ответить за это некому. Типа само так вышло. Попробуйте докажите теперь, что вам еще что-то должны. Я не хочу никого подставлять под удар, ведь все должны молчать. Но не понимаю, где родственники других погибших?» — обратилась к общественности дочь Ясюлевич. 

Ксения говорит, что ее мама была здоровым человеком и не имела никаких хронических проблем. Она предполагает, что ухода матери можно было бы избежать, если бы не сокрытие правдивой информации и безучастное отношение к больной.

Фото: Getty Images, Instagram

# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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