ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро. Послы поддержали программу
Сегодня, 20:49 Влада Некрасова
5 мая послы ЕС поддержали предложение Еврокомиссии предоставить макрофинансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Общий пакет помощи 10 странам составил 3 млрд евро. Отмечается, что финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на выгодных условиях и распределяется следующим образом:
Албания: 180 млн евро
Босния и Герцеговина: 250 млн евро
Грузия: 150 млн евро
Иордания: 200 млн евро
Косово: 100 млн евро
Молдова: 100 млн евро
Черногория: 60 миллионов евро
Республика Северная Македония: 160 млн евро
Тунис: 600 млн евро
Украина: 1,2 млрд евро.
"Вместе с поддержкой Международного валютного фонда эти средства помогут повысить макроэкономическую стабильность и создадут пространство для распределения ресурсов на защиту граждан и смягчение негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги доступны в течение 12 месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Помощь будет зависеть от меморандума о взаимопонимании (МОВ), который будет согласован между каждой из стран-партнеров и Еврокомиссией.
По материалам: gogetnews.info