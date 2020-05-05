ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро. Послы поддержали программу

Влада Некрасова

5 мая послы ЕС поддержали предложение Еврокомиссии предоставить макрофинансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.Общий пакет помощи 10 странам составил 3 млрд евро. Отмечается, что финансовая помощь будет предоставляться в виде займов на выгодных условиях и распределяется следующим образом:Албания: 180 млн евроБосния и Герцеговина: 250 млн евроГрузия: 150 млн евроИордания: 200 млн евроКосово: 100 млн евроМолдова: 100 млн евроЧерногория: 60 миллионов евроРеспублика Северная Македония: 160 млн евроТунис: 600 млн евроУкраина: 1,2 млрд евро."Вместе с поддержкой Международного валютного фонда эти средства помогут повысить макроэкономическую стабильность и создадут пространство для распределения ресурсов на защиту граждан и смягчение негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.Отмечается, что деньги доступны в течение 12 месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Помощь будет зависеть от меморандума о взаимопонимании (МОВ), который будет согласован между каждой из стран-партнеров и Еврокомиссией.