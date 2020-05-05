Фото подросшего сына «отчаянной домохозяйки» Евы Лонгории

Влада Некрасова

Звезда популярного сериала все чаще стала делиться снимками маленького сына в социальных сетях. Ева Лонгория рассказывает, что малыш Сантьяго все чаще помогает ей в работе по дому и саду. А в этот раз мальчик самостоятельно решил отправиться на прогулку.

45-летняя Ева Лонгория впервые стала мамой в июне 2018 года. Отцом звездного первенца стал 52-летний бизнесмен Хосе Антонио Бастону. Несмотря на то что звезда «Отчаянных домохозяек» давно вернулась к работе, она практически не расстается с наследником и даже берет его на съемки.

А в личном блоге Ева старается как можно чаще показывать Сантьяго и делиться его достижениями. «Ангелы действительно существуют!» — подписала свежий снимок Лонгория.

Поклонники отметили, что мальчик растет не по дням, а по часам. Они пожелали малышу здоровья и попросили кумира показывать больше семейных фотографий. «Какой милый! Похож на маму!»; «Чудесный ребенок! Такой уже большой!»; «Пусть растет сильным и крепким», — отреагировали на публикацию пользователи Сети.

Напомним, Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастон поженились в 2016 году. Для бизнесмена Сантьяго стал четвертым ребенком — от предыдущего брака с Натальей Эсперон у него трое детей. Звезда «Отчаянных домохозяек» не раз отмечала, что рядом с супругом находится как за каменной стеной.

«Как дома я чувствую себя, наверное, только в руках мужа. Мне все равно, где мы находимся в этот момент. Если он рядом, я дома. Мы часто путешествуем, и иногда, проснувшись, я не сразу могу вспомнить, где нахожусь, но потом я вижу Хосе рядом и думаю: «Ты здесь. Остальное не важно», — признавалась актриса.

Ранее Лонгория состояла в отношениях с актером Тайлером Кристофером. Этот союз продлился два года. В 2007-м Ева вышла замуж за баскетболиста Тони Паркера. Спустя три года пара рассталась.

Фото: Getty Images, Instagram