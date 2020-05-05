Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Глава Минобороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь

Глава Минобороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь

Глава Минобороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь
Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил за помощь российских военных медиков, которые с 3 апреля помогали сербам в борьбе с распространением коронавируса.

Вулин, замначальника Генштаба Сербии генерал-майор Петр Цветкович и вице-мэр Белграда Горан Весич во вторник встретились с начальником войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майором Михаилом Чернышовым, который возглавляет делегацию российских военно-медицинских специалистов.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Брюс Уиллис воссоединился с женой
Брюс Уиллис воссоединился с женой
ОПЕК в сторону. В Техасе решили не сокращать добычу нефти
ОПЕК в сторону. В Техасе решили не сокращать добычу нефти
В Израиле объяснили уникальность открытия в борьбе с COVID-19
В Израиле объяснили уникальность открытия в борьбе с COVID-19
Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом
Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом
В Армении назвали турецкую цену нормализации: Арарат, граница, геноцид
В Армении назвали турецкую цену нормализации: Арарат, граница, геноцид
Россиянин познакомился с женщиной на сборе черемши и на спор поджег ее
Россиянин познакомился с женщиной на сборе черемши и на спор поджег ее
Глава Минобороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь
Глава Минобороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь
Грузинские военные биологи продолжат изучать коронавирусы до 2022 года
Грузинские военные биологи продолжат изучать коронавирусы до 2022 года
Лукашенко пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Лукашенко пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться коронавирусом
Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек
Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек

Топ на сегодня

Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Еще по теме

Минобороны Сербии поблагодарило Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом
Минобороны Сербии прокомментировало позицию Белграда по делу Скрипаля
Сербия поблагодарила Россию за 11 самолетов с гуманитарной помощью
Президент Сербии принял руководство сводного отряда ВС России