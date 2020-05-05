Глава Минобороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь
Сегодня, 19:56 Лидия Мартынова
Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил за помощь российских военных медиков, которые с 3 апреля помогали сербам в борьбе с распространением коронавируса.
Вулин, замначальника Генштаба Сербии генерал-майор Петр Цветкович и вице-мэр Белграда Горан Весич во вторник встретились с начальником войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майором Михаилом Чернышовым, который возглавляет делегацию российских военно-медицинских специалистов.
По материалам: ria.ru