Глава ВОЗ назвал одно из самых эффективных средств борьбы с коронавирусом

Лидия Мартынова

Мытьё рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, эта мера — одна из самых важных для защиты не только от COVID-19, но и от других болезней.

«Одним из лучших средств является одно из самых простых — мытьё рук», — заявил Гебрейесус.

Однако он отметил, что миллиарды людей по всему миру лишены возможности мыть руки — где-то нет оборудования даже в больницах, а где-то не хватает мыла и нет доступа к воде.

Поэтому, по словам главы ВОЗ, нужно увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта.