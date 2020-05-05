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Хор Турецкого записал первый домашний клип и посвятил его движению #МыВместе

Хор Турецкого записал первый домашний клип и посвятил его движению #МыВместе

Участники Хора Турецкого в домашних условиях записали клип, посвященный волонтерам Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

В съемках ролика под названием "Мы Вместе" приняли участие Алекс Александров, Константин Кабо, Вячеслав Фреш, Олег Бляхорчук, Ави Григорьян, Игорь Зверев, Павел Беркут, Евгений Кульмис, Евгений Тульминов, Алибек Альмадиев, Михаил Кузнецов, Борис Горячев с маленькой дочкой.

Как указали авторы видео, это их первый домашний клип. Они также пожелали его зрителям заряжаться позитивом.

Акция взаимопомощи #МыВместе действует во всех регионах России: волонтеры доставляют нуждающимся лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. В настоящее время в проекте состоит 104 252 волонтера и получено 9 026 предложений от партнеров. Добровольцы оказали помощь 1 176 443 нуждающимся и получили 2 237 349 звонков на горячую линию.

Как писал Ruposters, волонтеры "Молодежки ОНФ" в рамках акции #МыВместе вышли за рамки доставки продуктов или лекарств: команда активистов в регионах взяла под опеку 607 пенсионеров, ветеранов и представителей маломобильных групп населения. Им будет оказываться регулярная помощь в быту.

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По материалам: uposters.ru

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