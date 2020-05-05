Хроники Covid-19: в Дагестане взывают о помощи к богатым землякам
В муниципалитетах Дагестана не хватает койко-мест, лекарств и медицинского оборудования, из-за чего пандемия коронавируса рискует распространиться еще больше, сообщают дагестанские СМИ. Главы районов Дагестана обращаются за помощью к богатым землякам.
О помощи просит глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов.
В Гергебильском районе, по данным дагестанской газеты «Черновик», потенциально заражены коронавирусом 90% жителей райцентра Гергебиль. В зоне повышенного риска находятся медики. 2 мая умерла реаниматолог Гергебильской районной больницы Аминат Магомедова. Больницы района переполнены, не хватает койко-мест, лекарств. В центральной районной больнице есть только один аппарат ИВЛ, давно нуждающийся в замене. Жители района подали сигнал SOS через «Инстаграм», попросив богатых дагестанцев о помощи. На обращение гергебильцев отозвались министр промышленности и энергетики Дагестана Сайгидпаша Умаханов, в прошлом многолетний мэр Хасавюрта, и депутат парламента Дагестана Зумруд Бучаева. В своем видеообращении Умаханов возмутился спекуляцией на продаже лекарств.
Дербенту, где зафиксированы 30 больных коронавирусом, помогает олигарх Сулейман Керимов. Керимов доставил в Дербент портативные аппараты ИВЛ, мобильные рентгеновские системы, электрокардиографы, аппараты УЗИ на общую сумму 1,5 млрд рублей. Помощь от Керимова также направлена в другие больницы Дагестана.
По данным на сегодня, 4 мая, коронавирусом в Дагестане больны 1 958 человек.