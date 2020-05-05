Хроники Covid-19: в Дагестане взывают о помощи к богатым землякам

Анастасия Иванова

В муниципалитетах Дагестана не хватает койко-мест, лекарств и медицинского оборудования, из-за чего пандемия коронавируса рискует распространиться еще больше, сообщают дагестанские СМИ. Главы районов Дагестана обращаются за помощью к богатым землякам.

О помощи просит глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов.

«Выходцев из Гумбетовского района, имеющих возможность помочь в работе по борьбе с новой инфекцией, призываю мобилизоваться, оказывать поддержку с чистыми намерениями. Несмотря на помощь федерального и регионального руководства, при увеличении количества больных имеющихся запасов медикаментов может быть недостаточно. Люди, у которых болезнь протекает в легкой форме, лечатся на дому. Им тоже нужны препараты. Также нужно увеличить количество коек для больных с коронавирусом в учреждениях здравоохранения района. Большая просьба к меценатам, благотворителям, неравнодушным землякам помочь родному району и нашим жителям преодолеть эти трудности, содействовать приобретению медикаментов для Гумбета в других городах республики и страны», — заявил Магомедов.

В Гергебильском районе, по данным дагестанской газеты «Черновик», потенциально заражены коронавирусом 90% жителей райцентра Гергебиль. В зоне повышенного риска находятся медики. 2 мая умерла реаниматолог Гергебильской районной больницы Аминат Магомедова. Больницы района переполнены, не хватает койко-мест, лекарств. В центральной районной больнице есть только один аппарат ИВЛ, давно нуждающийся в замене. Жители района подали сигнал SOS через «Инстаграм», попросив богатых дагестанцев о помощи. На обращение гергебильцев отозвались министр промышленности и энергетики Дагестана Сайгидпаша Умаханов, в прошлом многолетний мэр Хасавюрта, и депутат парламента Дагестана Зумруд Бучаева. В своем видеообращении Умаханов возмутился спекуляцией на продаже лекарств.

«Побойтесь Аллаха, дагестанцы. В Рамадан таким „бизнесом“ нельзя заниматься. Лекарства с ценой 100−200, 500 рублей сегодня продают по 3−5 тысяч рублей. Это позор!» — заявил Сайгидпаша Умаханов.

Дербенту, где зафиксированы 30 больных коронавирусом, помогает олигарх Сулейман Керимов. Керимов доставил в Дербент портативные аппараты ИВЛ, мобильные рентгеновские системы, электрокардиографы, аппараты УЗИ на общую сумму 1,5 млрд рублей. Помощь от Керимова также направлена в другие больницы Дагестана.

«В Дагестане мобилизуются, чтобы противодействовать коронавирусу. Но даже помощь от меценатов в корне ситуацию не изменит, если жители продолжат игнорировать режим самоизоляции. Главе Дагестана Владимиру Васильеву наверняка придётся ужесточать ограничительные меры. Вчерашнее полное „закрытие“ на въезд и выезд Хасавюрта пока не показатель. В республике решительные меры наступают как-то нерешительно», — сообщает телеграм-канал «Стрелы Казбека».

По данным на сегодня, 4 мая, коронавирусом в Дагестане больны 1 958 человек.

Артур Приймак

Все публикации автора