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Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в ЕврокомиссиюФото: David W Cerny / Reuters

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в городе, пожаловался на Россию в Еврокомиссию (ЕК). Об этом сообщается на сайте радиостанции Český rozhlas.

В письме Коларж заявил, что снос монумента вызвал неуместную реакцию со стороны России, и обвинил страну во вмешательстве во внутренние дела Чехии. Он подчеркнул законность решения о демонтаже, так как памятник находился в собственности района Прага-6.

Также глава пражского района пожаловался, что российская сторона называет муниципальных политиков нацистами, а его самого — гауляйтером (Высшая партийная должность Национал-социалистической немецкой рабочей партии областного уровня — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, некоторые российские чиновники призывают к физической расправе через социальные сети, утверждает он. Коларж призвал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен содействовать тому, чтобы Европа осудила нападки России на государства Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Ондржея Коларжа и еще нескольких местных чиновников взяли под охрану. Такой шаг объяснили тем, что в Прагу якобы приехал российский гражданин, который мог бы представлять для главы района опасность.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956 года и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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