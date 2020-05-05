Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию
На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж. Как отмечает «Чешское радио», он направил письмо, в котором напомнил, что монумент — собственность Праги.
По его словам, в России чехов сейчас называют нацистами. Кроме того, он утверждает, что российские чиновники и сотрудники посольства «через соцсети призывают граждан Чехии физически ликвидировать причастных к демонтажу памятника».
Как уже сообщало ИА Newstes, ранее чешские СМИ писали, что российские спецслужбы угрожают мэру Праги Зденеку Гржибе, который поддержал переименование площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова, старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу, инициировавшему демонтаж памятника Ивану Коневу, и старосте района Ржепорые Павлу Новотны, открывшему мемориальную доску в память о «власовцах». При этом в России назвали эту информацию «газетной уткой».