Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию

Анастасия Иванова

На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж. Как отмечает «Чешское радио», он направил письмо, в котором напомнил, что монумент — собственность Праги.

«Демонтаж памятника с постамента вызвал совершенно неуместную реакцию со стороны России, которая решила ответить угрожающим и совершенно недопустимым вмешательством во внутренние дела района, Праги и Чешской Республики» — написал политик.

По его словам, в России чехов сейчас называют нацистами. Кроме того, он утверждает, что российские чиновники и сотрудники посольства «через соцсети призывают граждан Чехии физически ликвидировать причастных к демонтажу памятника».

«Уважаемая госпожа председатель, я прошу и призываю вас настаивать на том, чтобы России было ясно сказано, что такое поведение является недоступным», — говорится в письме.

Как уже сообщало ИА Newstes, ранее чешские СМИ писали, что российские спецслужбы угрожают мэру Праги Зденеку Гржибе, который поддержал переименование площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова, старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу, инициировавшему демонтаж памятника Ивану Коневу, и старосте района Ржепорые Павлу Новотны, открывшему мемориальную доску в память о «власовцах». При этом в России назвали эту информацию «газетной уткой».