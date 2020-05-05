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Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию

Инициатор сноса памятника Коневу жалуется на Россию в Еврокомиссию

На действия России после сноса памятника маршалу Ивану Коневу пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава шестого района Праги Ондржей Коларж. Как отмечает «Чешское радио», он направил письмо, в котором напомнил, что монумент — собственность Праги.

«Демонтаж памятника с постамента вызвал совершенно неуместную реакцию со стороны России, которая решила ответить угрожающим и совершенно недопустимым вмешательством во внутренние дела района, Праги и Чешской Республики» — написал политик.

По его словам, в России чехов сейчас называют нацистами. Кроме того, он утверждает, что российские чиновники и сотрудники посольства «через соцсети призывают граждан Чехии физически ликвидировать причастных к демонтажу памятника».

«Уважаемая госпожа председатель, я прошу и призываю вас настаивать на том, чтобы России было ясно сказано, что такое поведение является недоступным», — говорится в письме.

Как уже сообщало ИА Newstes, ранее чешские СМИ писали, что российские спецслужбы угрожают мэру Праги Зденеку Гржибе, который поддержал переименование площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова, старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу, инициировавшему демонтаж памятника Ивану Коневу, и старосте района Ржепорые Павлу Новотны, открывшему мемориальную доску в память о «власовцах». При этом в России назвали эту информацию «газетной уткой».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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