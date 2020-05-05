«Исключим одного – побегут 20»: Арахамия высказался о чистках в «Слуге народа»

Алексей Вольцев

Фракция «Слуга народа» не будет исключать нардепов Максима Бужанского и Александра Дубинского, так как в этом случае партия пострадает больше, чем они. Такое мнение в интервью НВ высказал глава фракции Давид Арахамия, который назвал себя сторонником императивного мандата.

Он также отметил, что кроме этих двух депутатов, во фракции есть и другие «инакомыслящие»

«На самом деле сейчас многие раскачивают фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, следом побегут 10−15−20 по любым причинам. А причину депутат легко выдумает: дескать, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел по-другому. В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию», — рассказал глава фракции, подчеркнув, что этого хотят многие.

Напомним, ранее Дубинский выступил с резкими словами в адрес экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которого так не назначили в правительство Украины.

А Максим Бужанский запомнился скандальным демаршем в Раде, когда он отказался встать во время почтения памяти Героев Небесной Сотни.