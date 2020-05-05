Источник сообщил о переходе мэра Нижнего Новгорода в "Росатом"

Алексей Вольцев

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, который досрочно слагает свои полномочия, станет спецпредставителем госкорпорации "Росатом" по Арктике, сообщил РИА Новости источник в мэрии.

Ранее в пресс-службе городской администрации агентству сообщили, что 6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться вопрос о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода в связи с переходом на другую работу.