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Источник сообщил о переходе мэра Нижнего Новгорода в "Росатом"

Источник сообщил о переходе мэра Нижнего Новгорода в "Росатом"
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, который досрочно слагает свои полномочия, станет спецпредставителем госкорпорации "Росатом" по Арктике, сообщил РИА Новости источник в мэрии.

Ранее в пресс-службе городской администрации агентству сообщили, что 6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться вопрос о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода в связи с переходом на другую работу.

# Политика
По материалам: ria.ru

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