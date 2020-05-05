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Итальянский остров Лампедуза едва справляется с потоком мигрантов из Африки

Итальянский остров Лампедуза едва справляется с потоком мигрантов из Африки

Итальянский остров Лампедуза переживает наплыв мигрантов с побережья Северной Африки. Как сообщает во вторник AGI, только за последние сутки на нём высадились 150 человек, прибывших на четырёх небольших судах. Существующий на острове центр идентификации мигрантов уже переполнен.

Глава местной администрации Сальваторе Мартелло заявил агентству, что остров переживает «тройную чрезвычайную ситуацию, связанную с мигрантами, экономикой и коронавирусом», поэтому жителям острова «уже не хватит одних разговоров и слов о солидарности» со стороны правительства страны и областных властей Сицилии. «Мы требуем немедленных шагов по поддержке населения и просим направить судно для организации карантина для мигрантов. Ждать больше нельзя», — подчеркнул он.

О планах использования морских судов для прохождения карантина мигрантами, прибывающими в Италию из Северной Африки через Средиземное море, 12 апреля рассказал руководитель службы гражданской защиты Анджело Боррелли.  

После того, как 7 апреля Италия объявила свои морские порты небезопасными из-за пандемии коронавируса, что на практике означало их закрытие для судов иностранных НПО, занимающихся спасением людей в Средиземное море, был отмечен рост числа мигрантов с побережья Северной Африки, добирающихся до берегов Сицилии и близлежащих островов отдельными группами на небольших плавучих средствах. В одной из таких групп был обнаружен 15-летний египтянин, инфицированный COVID-19.

Согласно данным МВД страны, обнародованным 4 мая, с начала этого года на побережье Италии уже высадились 3 587 человек, а в прошлом году число мигрантов, прибывших в страну морем за аналогичный период, составило 842. 

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По материалам: pnp.ru

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