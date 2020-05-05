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Из Баку о страдающем Иране замолвили слово: Трампа призвали к гуманизму

Из Баку о страдающем Иране замолвили слово: Трампа призвали к гуманизму

Генеральный секретарь Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества, председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде направил письмо президенту США Дональду Трампу, сообщает сегодня, 5 мая, азербайджанское информагентство АПА.

Глава УМК (расположено в Баку), высшего духовно-административного органа мусульман стран Закавказского региона, призвал американского лидера проявить гуманизм и приостановить санкции в отношении иранского народа, страдающего от пандемии коронавируса Covid-19.

» От имени верующих Кавказского региона и Азербайджана, и от своего имени как руководителя Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества, членом которого являются известные еврейские, христианские, мусульманские религиозные лидеры, в том числе руководители религиозных конфессий США, передаю приветствия и благословения Вам и всему американскому народу. По милости Божьей, несмотря на кризисы, противостояния и конфликты, в мире существуют вечные ценности, которые не позволяют разрушить мир. Среди них важное место занимает мирное сосуществование различных национальностей и вероисповеданий, культура взаимопонимания. Не зря священные писания Тора, Евангелие и Коран призывают всех нас быть милосердными и сострадательными, независимо от веры. В период борьбы с бушующей в мире коронавирусной инфекцией важное значение имеют солидарность, идеалы гуманизма. Азербайджан серьезно и успешно борется с коронавирусом, и в то же время уделяет большое внимание оказанию гуманитарной и любой другой необходимой помощи зарубежным странам. Просим Вас принять решение о приостановлении санкций против иранского народа во имя гуманизма и человеческой солидарности, снятия моратория в период пандемии, освобождения иранского народа от изоляции и кризиса. Такое решение будет соответствовать всем светскими и духовными законам, будет считаться богоугодным поступком», — говорится в послании Пашазаде.

Как сообщало ИА Newstes, с 2018 года администрация Трампа проводит политику «максимального давления» на Иран путем последовательного наложения экономических санкций на все ведущие сектора его экономики. Однако продажа Ирану предметов гуманитарного назначения, включая лекарства и медицинское оборудование, не подпадает под американские санкции. Тем не менее руководители многих мировых компаний и в особенности крупные международные банки сами, без американских указаний воздерживаются от совершения любых операций с участием Исламской Республики, включая продажу товаров гуманитарного назначения. Перспектива отчёта перед американскими финансовыми органами сама по себе отпугивает от каких-либо торговых контактов с Ираном.

Между тем Тегеран столкнулся с нехваткой средств индивидуальной защиты и других предметов, необходимых для борьбы с Covid-19: защитных масок и костюмов, медицинских препаратов, дезинфицирующих средств и необходимого медоборудования. Иранские импортёры испытывают трудности при закупках необходимых товаров за рубежом из-за санкций США.

Соединённые Штаты должны отменить санкции против Ирана, если Вашингтон на самом деле желает помочь Тегерану сдержать пандемию коронавируса, заявил 23 марта президент Исламской Республики Хасан Роухани. Выступая в эфире государственного телевидения, глава правительства (посты президента и премьер-министра в ИРИ совмещены) также сообщил, что власти страны не намерены принимать предложение американской стороны об оказании Ирану гуманитарной помощи.

Напомним, Иран стал одной из наиболее пострадавших от распространения коронавируса страной на Ближнем Востоке. Первый случай заражения на территории Исламской Республики был зафиксирован 19 февраля в священном для шиитов городе Кум. По состоянию на утро 5 мая, в Иране подтверждено почти 100 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 6340 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

Несмотря на тяжёлую эпидемиологическую и социально-экономическую ситуацию в стране (действие американских санкций, падение цен на нефть), Соединённые Штаты утверждают, что их кампания «максимального давления» на Иран для пресечения его ядерной и ракетной программ, а также «агрессивного поведения» в Ближневосточном регионе продолжится с прежней силой.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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