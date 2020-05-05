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Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян
Почти 300 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вечером в понедельник, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Самолет уже в воздухе. Всего на рейс зарегистрировались 298 человек, в том числе 11 младенцев. Посадка прошла без серьезных проблем", - сказал Антонов, чьи слова приводятся на странице посольства в социальной сети Facebook.

По его словам, благодаря тому, что информацию о рейсе в посольстве узнали заблаговременно, удалось обеспечить прибытие в аэропорт Лос-Анджелеса 12 российских граждан, находившихся на отдаленных тихоокеанских островных территориях – острове Гуам и на Гавайских островах.


Севастополя, Татарстана, Иркутской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей. Важно, что 45 человек из Санкт-Петербурга напрямую будут доставлены к себе домой в Северную столицу.
# Россия
По материалам: ria.ru

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