"Якутия" запустила рейс Москва — Калининград, несмотря на ограничения

Лидия Мартынова

Авиакомпания "Якутия" запустила регулярные рейсы между Москвой и Калининградом, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба калининградского аэропорта "Храброво".

С 20 апреля до 17 мая из-за пандемии COVID-19 всем прибывающим в Калининградскую область через аэропорт "Храброво" необходимо соблюдать изоляцию на 14 дней со дня прибытия в регион: жителям Калининградской области, а также тем, кто с ними проживает - в домашних условиях, проживающим в других регионах РФ - в условиях обсерватора. В связи с этим число рейсов в аэропорту значительно сократилось. В то же время с 6 апреля РЖД временно отменили поезда между Калининградом и городами РФ транзитом через Белоруссию и Литву.