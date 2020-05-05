Экономический кризис в России начнется летом - эксперт

Вадим Карасев

Аркадий Дворкович бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" в своем интервью РБК заявил о том, что экономический кризис в России только начинается, он пока не затронул часть сегментов экономики.

Также он отметил, что большинство экспертов предполагают, что экономика упадет на десять процентов.

Последствия данной ситуации покажут себя во всей красе в июне-июле. Ранее, Международным валютным фондом было отмечено, что нынешний спад экономики будет самым тяжелым не считая времен Великой депрессии. МВФ предсказывает, что ущерб от пандемии коронавируса составит примерно девять триллионов долларов.

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