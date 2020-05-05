Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экономический кризис в России начнется летом - эксперт

Экономический кризис в России начнется летом - эксперт

Аркадий Дворкович бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" в своем интервью РБК заявил о том, что экономический кризис в России только начинается, он пока не затронул часть сегментов экономики.

Также он отметил, что большинство экспертов предполагают, что экономика упадет на десять процентов.

Последствия данной ситуации покажут себя во всей красе в июне-июле. Ранее, Международным валютным фондом было отмечено, что нынешний спад экономики будет самым тяжелым не считая времен Великой депрессии. МВФ предсказывает, что ущерб от пандемии коронавируса составит примерно девять триллионов долларов.

Читайте также: Эксперты считают, что олигархи и либералы в правительстве готовят свержение Владимира Путина
# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Знаки Зодиака с «дурным глазом»: астрология о бытовых сглазах
Знаки Зодиака с «дурным глазом»: астрология о бытовых сглазах
Тимати отключил счетчик лайков под клипом на песню "С чистого листа"
Тимати отключил счетчик лайков под клипом на песню "С чистого листа"
Обвинения России в краже научных разработок по коронавирусу назвали «коронабесием»
Обвинения России в краже научных разработок по коронавирусу назвали
Миропорядок рухнул. В США рассказали, что ждет мир после пандемии
Миропорядок рухнул. В США рассказали, что ждет мир после пандемии
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Врач объяснил отказ калининградских медиков от работы
Врач объяснил отказ калининградских медиков от работы
Принцессу Евгению подозревают в беременности
Принцессу Евгению подозревают в беременности
Поэтапный выход из режима ограничений обсудят на совещании у Путина 6 мая
Поэтапный выход из режима ограничений обсудят на совещании у Путина
The New York Times опять получила Пулитцеровскую премию за публикации о Путине
The New York Times опять получила Пулитцеровскую премию за публикации
Глава ВОЗ назвал одно из самых эффективных средств борьбы с коронавирусом
Глава ВОЗ назвал одно из самых эффективных средств борьбы
Россиян лишили листового чая Lipton и Brooke Bond
Россиян лишили листового чая Lipton и Brooke Bond
Бразильская Petrobras установила рекорд по экспорту нефти
Бразильская Petrobras установила рекорд по экспорту нефти

Топ на сегодня

В Коми поздравили с Днём Победы фотоснимком финского солдата-оккупанта
В Коми поздравили с Днём Победы фотоснимком финского солдата-оккупанта
В саратовском интернате выявили 14 новых случаев COVID-19
В саратовском интернате выявили 14 новых случаев COVID-19
Россияне приготовились к снижению зарплат
Россияне приготовились к снижению зарплат
Правительство РФ приняло поставление о признании инвалидности до 18 лет у больных ретинобластомой детей
Правительство РФ приняло поставление о признании инвалидности до 18
Мэр Манауса — Грете Тунберг: Спасите нас от вируса, ведь мы защитники леса!
Мэр Манауса — Грете Тунберг: Спасите нас от вируса, ведь мы защитники

Еще по теме

Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
МВФ предсказал худший экономический кризис за сто лет
МВФ: мировую экономику ожидает худший спад со времен Великой депрессии
Дворкович избран сопредседателем «Сколково»