Экс-нардеп Святаш сбежал в Россию и получил там гражданство РФ: СМИ раскрыли детали

Лидия Мартынова

Бывший народный депутат Украины, владелец корпорации «АИС» Дмитрий Святаш перебрался в Россию, где уже получил согласование на получение российского гражданства.

Об этом сообщает харьковский сайт 057.ua, ссылаясь на источник в консульстве РФ в Харькове.

Документы на гражданство также согласованы его жене и двум детям.

По информации издания, Святаш с семьей переехал в Липецк на улицу Гагарина, 35-А.

По данным правоохранителей, экс-нардеп сбежал в Россию еще зимой этого года, из-за того, что его объявили в розыск. Его жена уехала в РФ через Гоптовку в феврале этого года, а детей отправили через Минск в конце декабря.

От украинского гражданства Святоши не отказались.

Напомним, в начале октября 2019 года прокуратура Киева объявила подозрение Святашу в уголовном производстве по завладению 1,1 млрд гривен средств «УкрСиббанка» в пользу группы компаний «АИС» учредителем которой он является. В ноябре 2019 года Святаша объявили в розыск.