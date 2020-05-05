Экс-председатель КС Молдавии требует отменить его увольнение

Влада Некрасова

Бывший председатель Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан намерен оспорить свою отставку. Он зарегистрировал обращение в секретариате суда с просьбой о том, чтобы пленум КС аннулировал акт, которым его незаконно уволили и другой акт, согласно которому эту должность заняла Домника Маноле.

Напомним, 23 апреля Владимиру Цуркану был выражен вотум недоверия. Публичный скандал разгорелся после того, как стало известно, что Цуркан в телефонном разговоре с президентом страны Игорем Додоном якобы высказал свое отношение к законопроекту, который предстояло рассмотреть КС, о правительственных инициативах по поддержке населения в период действия чрезвычайного положения.

Домнику Маноле избрала коллегия тайным голосованием. Смена руководства Конституционного суда совпала с жалобой оппозиции, повлекшей приостановку получения российского кредита в 200 млн евро. При этом правоцентристы не скрывают, что симпатизируют проевропейским взглядам Маноле.

Теперь рассмотрение жалобы Цуркана на незаконность его отстранения находится в компетенции его преемницы, которая в течение положенных по закону 15 дней должна вынести решение.

«В течение этого периода мы проанализируем этот запрос и примем решение», — сказала Маноле.

Как сообщало ИА Newstes, депутаты правящей в Молдавии Социалистической партии отмечают, что смена руководства Конституционного суда и приостановка ратификации соглашения о получении российского кредита на бюджетные нужды инспирирована парламентской оппозицией.

«Произошедшие изменения в Конституционном суде на самом деле являются попыткой взять фундаментальный институт государства под контроль преступной группы, которая стоит за спиной некоторых оппозиционных партий», — заявляется в пресс-релизе ПСРМ.

Глава государства пообещал проанализировать, не стоят ли за последними решениями судейской коллегии определенные политические силы.

«Мы должны понять, что стоит за этими последними решениями, чтобы увидеть, пытался ли кто-то взять КС под свой контроль. Я твердо убежден, что никто не позволит этому быть, и если мы увидим, что кто-то пытается использовать КС в качестве политического инструмента, тогда мы используем все правовые меры, чтобы не допустить этого», — подчеркнул лидер Молдавии.