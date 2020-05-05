Экс-председатель КС Молдавии требует отменить его увольнение
Бывший председатель Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан намерен оспорить свою отставку. Он зарегистрировал обращение в секретариате суда с просьбой о том, чтобы пленум КС аннулировал акт, которым его незаконно уволили и другой акт, согласно которому эту должность заняла Домника Маноле.
Напомним, 23 апреля Владимиру Цуркану был выражен вотум недоверия. Публичный скандал разгорелся после того, как стало известно, что Цуркан в телефонном разговоре с президентом страны Игорем Додоном якобы высказал свое отношение к законопроекту, который предстояло рассмотреть КС, о правительственных инициативах по поддержке населения в период действия чрезвычайного положения.
Домнику Маноле избрала коллегия тайным голосованием. Смена руководства Конституционного суда совпала с жалобой оппозиции, повлекшей приостановку получения российского кредита в 200 млн евро. При этом правоцентристы не скрывают, что симпатизируют проевропейским взглядам Маноле.
Теперь рассмотрение жалобы Цуркана на незаконность его отстранения находится в компетенции его преемницы, которая в течение положенных по закону 15 дней должна вынести решение.
Как сообщало ИА Newstes, депутаты правящей в Молдавии Социалистической партии отмечают, что смена руководства Конституционного суда и приостановка ратификации соглашения о получении российского кредита на бюджетные нужды инспирирована парламентской оппозицией.
Глава государства пообещал проанализировать, не стоят ли за последними решениями судейской коллегии определенные политические силы.