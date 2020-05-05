Эксперт назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Главными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции являются мытьё рук и соблюдение социальной дистанции, заявил во вторник советник шведского правительства и генсека Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юхан Гизеке. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«На наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чём мы знали уже 150 лет», — сказал он. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям, добавил Гизеке.

Эксперт также отметил высокую дисциплинированность жителей Швеции, без которой темпы распространения коронавируса в стране были бы выше.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. В России, по последним данным, зафиксировано 155 370 случаев инфицирования. Выздоровели 19 865 человек, 1 451 пациент скончался.