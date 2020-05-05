Эксперт оценил риск для сделок с имуществом через портал госуслуг

Влада Некрасова

Сделки, связанные с куплей-продажей имущества или с вступлением в наследство, пока не стоит разрешать через портал госуслуг в рамках новой инициативы Минкомсвязи РФ, поскольку они несут высокие риски для россиян, заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

Минкомсвязь РФ предложила в условиях пандемии разрешить россиянам совершать ряд сделок через портал госуслуг с использованием неквалифицированной электронной подписи. Сначала новый функционал предлагается опробовать в порядке эксперимента. Предполагается, что воспользоваться новым сервисом можно будет, в частности, при заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий. Их список определит Минкомсвязь.