Юбилейная медаль в честь 75-летия Победы нашла Ким Чен Ына

Анастасия Иванова

В Пхеньяне российская делегация передала лидеру Северной Кореи юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Об этом сообщило посольство РФ в КНДР.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью „75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.“ за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике», — говорится в сообщении.

Иллюстрация: facebook.com.

В российском посольстве уточнили, что 5 мая во Дворце съездов Мансудэ посол России Александр Мацегора передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.

Указ о награждении президент России Владимир Путин подписал еще в июне прошлого года, однако вручение медали приурочили к самому 75-летию.