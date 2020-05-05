К акции "Бессмертный полк онлайн" присоединились около 700 тысяч человек

Лидия Мартынова

Порядка 700 тысяч россиян уже заявили об участии в "Бессмертном полку" онлайн, рассказала сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева.

Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Любой человек, который захочет принять участие в акции, сможет отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. 9 мая фотографии появятся более чем 200 медиаэкранах Москвы, их также будет транслировать online-кинотеатр ОККО и портал "Бессмертного полка России".