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Как проводят карантин актеры сериала «Сваты»

Как проводят карантин актеры сериала «Сваты»
Из-за пандемии коронавируса съемки нового сезона «Сватов» приостановлены. Возможно, рабочий процесс возобновится уже в июле. А пока актерам сериала посоветовали провести режим самоизоляции дома с родными.

58-летний Федор Добронравов проводит карантин в кругу семьи. Актер признался, что счастлив все свободное время уделять внучкам. «У меня три внучки — Варвара, Василиса, Вероника — от двух до десяти лет. Целый день ими занимаюсь. Детские книжки им, конечно, читаю — сказки русские народные. А фильмы не смотрю. Когда мне смотреть, когда три внучки? Некогдапока. Я наконец-то собрал всю семью вместе. Из-за карантина у всех появилось свободное время, и это замечательно», — признался артист.

Поклонников Федор Викторович призывает не унывать. Актер считает, что в любой ситуации можно найти плюсы. «Все остановилось. Весь мир остановился. Не знаю, к чему это приведет и как повлияет на экономику. Но мои родные и любимые рядом. И я счастлив по-своему. Во всем есть свои прелести», — добавил Добронравов-старший.

25-летняя Анна Кошмал все время проводит с маленьким сыном Мишей. Но благодаря карантину она смогла уделить внимание и себе. Актриса, сыгравшая Женю, разбирает архивные снимки, занимается спортом и делится кулинарными рецептами в социальных сетях.

К слову, общение с коллегами по сериалу артистка не поддерживает. По словам Кошмал, все заняты своими делами. «Когда мы на площадке, мы дружим и поддерживаем друг друга. Сейчас ничего не связывает с другими актерами», — отметила Анна в личном блоге.

44-летняя Инна Королева всю себя посвящает детям. Актриса воспитывает троих ребят — Ульяну, Марианну и Ивана. На время карантина вся семья уехала на дачу, которая находится недалеко от Покрова. Там артистка наслаждается свежим воздухом и любуется местной природой.

Инна постоянно настраивает фанатов на позитивный лад. Актриса уверена, что совсем скоро пандемия отступит, и все вернется на круги своя.

48-летний Михаил Трухин, как и коллеги по съемочной площадке, проводит время на природе. Больше всего актер любит рыбачить. Еще Трухин готовится к съемкам приключенческого военного фильма «Счастье мое», изучает сценарий.

Отметим, что Трухин впервые появится в новом сезоне «Сватов». Он сыграет директора деревенского клуба Палыча.

38-летний Андрей Бирин также настроен на позитивное мышление. Вместе с супругой Дарьей актер выходит в прямые эфиры и поет. Более того, у актера, который сыграл в сериале англичанина Джека, появилось вдохновение, и теперь он работает без остановки.

По словам артиста, в числе его дел — стартап по записи аудиокниг, сказок и литературной классики. Как он подчеркнул, занятие — и для души, и для денег.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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