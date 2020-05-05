Как выехать из Москвы и области и не получить штраф

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Пандемия коронавируса предсказуемо пришла в Россию через Москву — издержки централизации. Соответственно, столица — самый пострадавший регион страны. По другим же городам и весям зараза распространяется с очень разной скоростью, социальные методы борьбы с заразой тоже разные не то что в регионах, но и на местном уровне — в зависимости от количества случаев заражения, степени урбанизации, особенностей экономики (вероятность заражения в офисе максимальна, на производстве ниже, в сельском хозяйстве еще ниже). На майские праздники те, кто еще этого не сделал, поспешили уехать за город на дачи. Но, не зная особенностей конкретного региона, можно невольно стать нарушителем: незнание закона не освобождает от ответственности. Михаил Мельников рассказывает об условиях перемещения между регионами вокруг столицы в период пандемии.



Весна-лето — период активной внутренней миграции населения России, но из-за пандемии перемещаться так же свободно, как раньше, нельзя. К приезжим из Москвы и Подмосковья, которых и раньше-то недолюбливали, стали относиться еще более настороженно. Но, несмотря на все предостережения президента и местных властей, люди ездят, и ездят много: майские праздники в дачных поселках выглядят практически так же, как и обычно. К этому добавился "парикмахерский туризм": если в Москве и Подмосковье салоны красоты по-прежнему закрыты, то все окружающие регионы в апреле смягчили эти ограничения: окраска волос и другие долгие процедуры, как правило, запрещены, но быстро (если повезет, то и качественно) постричься вполне можно.

Московская область граничит с семью другими областями — Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, есть также крохотный кусок границы с Ярославской областью. И хотя он лишен нормальных дорог, трафик между этими регионами довольно напряженный, просто идет он через небольшой участок Владимирской области.

Перемещение между Москвой и Подмосковьем свободное при наличии пропуска: QR-коды выдаются через разные системы, но действуют на территории обоих регионов.

Как оформить цифровой пропуск в Москве

Столица — самый щедрый регион, в ней есть целых четыре способа легально выйти из дома:

Авторизоваться на сайте mos.ru и оформить пропуск;Через приложение "Моя Москва" (Гугл, Эппл).Отправив sms-запрос на номер 7377 — формула довольно сложная, подробную инструкцию вы можете прочесть на сайте столичной мэрии.Также есть возможность устно передать все данные по номеру телефона 8-495-777-77-77.Фото: РИАМО, Александр Манзюк

Как оформить цифровой пропуск в Московской области

Пропуск оформляется через соответствующую страницу единого сайта госуслуг или через приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус". Занятно, что в Google Play оно находится в разделе "Путешествия", а вот в App Store его поместили в "Здоровье и фитнес". Обладатели телефонов на других платформах воспользоваться приложением не смогут: они должны зайти на "Госуслуги" через браузер.

Также можно отправить sms на номер 0250 (см. инструкцию).

Отмечу, что отсутствие возможности оформления пропуска устно по телефону существенно ограничивает мобильность жителей Московской области. О недееспособных и их опекунах в правилах ничего не сказано. Мне пока удается возить сына-инвалида, не умеющего разговаривать, вписывая в поле "телефон" на "Госуслугах" (упрощенная регистрация) фразу "телефона нет", но как долго эта опция будет существовать, неизвестно.

Смоленская область. Саморегистрация

Все приехавшие из других регионов "с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции" (понятно, что Москва и Подмосковье попадают) обязаны зарегистрироваться по телефону 8-4812-27-10-95. Там вас расспросят о том, кто вы и какого, собственно, рожна едете на Смоленщину, запишут место жительства, место пребывания и место работы. После этого необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Но блокпостов на М1 нет, на востоке области машин с московскими и подмосковными номерами больше, чем местных, и ведут себя гости раскованно, без намека на самоизоляцию.

Въезд в пять городов — Вязьму (где отмечена острая вспышка заболевания), Гагарин, Десногорск, Дорогобуж и Верхнеднепровское городское поселение — запрещен для всех, кто не живет или работает там, при этом на въездах обязательная телеметрия.

Ярославская область. Саморегитсрация плюс блок-пост

Правила в Ярославской области аналогичны смоленским: зарегистрироваться по телефону (8-4852-40-04-55) и отправляться на двухнедельную самоизоляцию. Электронные пропуска для региона анонсированы, область значится в списке официального приложения "Стоп коронавирус", но на 5 мая официально эта мера не введена. На Ярославском шоссе перед Переславлем-Залесским на трассе М8 действует блокпост ГИБДД. Возможны серьезные пробки.

Рязанская область. Только через сайт

В Рязанской области правила аналогичны: там действуют "карантинные" посты ГИБДД и висят грозные плакаты, предупреждающие о необходимости двухнедельной самоизоляции. А вот способ регистрации отличается.

Единого телефона нет — предлагалось уведомлять о своем прибытии по "горячим линиям администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области". Но с мая обязательным стало электронное уведомление местных властей о своих планах на специальной странице сайта рязанского правительства. Номер телефона обязателен, e-mail — нет.

Владимирская и Тульская области. Приложение плюс телефон

С конца апреля в Тульской и Владимирской областях начала действовать система цифровых пропусков, аналогичная принятой в Московской области, обязательной она стала 4-5 мая. Используется упомянутое выше приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус".

Фото: "Владимирские ведомости"

Интересно, что Владимирская область поступила даже жестче, чем Москва и Подмосковье: изначально в ней пропуск требуется даже для похода в соседний магазин; потом, правда, поступило разъяснение, что в ближайший продовольственный можно выйти без бюрократических формальностей. Также без пропуска разрешено выгуливать животных и выбрасывать мусор. Также пропуск можно оформить по телефонам 8-800-707-42-52 или 8-4922-77-30-77. Возможность sms-оформления пропуска отсутствует.

На момент написания текста полностью закрыт для въезда Петушинский район Владимирской области (можно проехать по автодороге без остановок).

В Тульской области "саморегистрация" прибывших с обязательной последующей двухнедельной самоизоляцией осуществляется по телефону 8-800-200-71-02; правила выдачи электронных пропусков аналогичны владимирским.

Тверская область. "Маленькая Белоруссия"

Тверская область закрыла для въезда Конаковский район, Удомельский округ, ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный. В остальном регистрация не нужна, самоизоляция добровольна. Ограничения здесь минимальны, самоизоляция введена последней в России, передвигаться на любом транспорте можно без предварительного уведомления.

Калужская область. Масочный режим

Калужские власти первыми среди регионов ЦФО ввели масочный режим — уже с конца апреля выход на улицу разрешен только в медицинской маске. Зато никаких ограничений передвижения в регионе нет.

Фото: Глеб Щелкунов/"Коммерсант"

Что касается перемещений между околомосковскими регионами, там все заметно либеральнее: о блокпостах сведений нет (исключая въезд из Владимирской области в Ярославскую по М8, но понятно, что там трафик столичный, а не владимирский), номера машин негатива у ГИБДД не вызывают.

* * *

Везде, где введена пропускная система, действует правило "Не более двух поездок по личным и семейным обстоятельствам в неделю" (срок действия пропуска — 24 часа). Учитывайте это при планировании поездок!

Подчеркиваем: информация в этом материале актуальна на 5 мая. Ситуация меняется довольно быстро, апрельские статьи на аналогичную тематику уже сильно устарели, ориентация на них может привести к неприятным сюрпризам — в частности, к крупным штрафам.