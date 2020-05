Катя Войнова: что мы знаем о самой популярной и успешной российской лонгбордистке

Вадим Карасев

Принято считать, что на скейтборде и лонгборде в большинстве своем катаются парни? — это еще один вид спорта, за которым закрепилось понятие "не женский". Однако на самом деле это очередной укрепившийся стереотип, который непременно стоит развеять: среди райдеров полно и представительниц прекрасного пола, причем по своему мастерству они не только не уступают мужчинам, но и часто даже превосходят их.Сегодня знакомим вас с 22-летней Катей Войновой — лонгбордисткой из Москвы, которая является многократным призером международных соревнований и одним из лидеров мирового лонгборд-комьюнити, активно популяризирующих этот спорт. Как она пришла в лонгбординг и добилась в нем таких успехов, рассказываем в нашем материале.

История возникновения лонгбординга

Лонгборд — это, проще говоря, доска для катания. Внешне он похож на скейтборд, главное отличие — в размерах доски (у лонгборда она на порядок длиннее).

Своим появлением лонгбординг, который зародился на Гавайях в 50-е годы прошлого века, обязан серфингу. Дело в том, что серфинг — тот вид спорта, который во многом зависит от погодных условий. Есть волны — вперед, нет — сидишь на берегу и в прямом смысле слова ждешь у моря погоды. Но настоящие серферы, как любые фанаты своего дела, мириться с этим готовы не были и хотели кататься как можно чаще, поэтому и решили придумать, как можно заниматься серфингом всегда и везде. Так они и придумали лонгборд, который очень напоминал серф, разве что был немного меньше.

Первый лонгборд был сделан из толстой фанеры и железных и резиновых колес. Через несколько лет лонгбординг и скейтбординг получили большую популярность в США — лонгборды и скейтборды стали изготавливать на заводах, они стали более прочными и надежными.

В 70-е годы лонгбординг и скейтбординг выделили в две отдельные дисциплины. Главной целью первого стали простые поездки в свое удовольствие по городу, а второго — создание трюков. Интересно, что, в то время как скейтборд тогда пользовался популярностью в основном у молодежи, лонгборду отдавали предпочтение более зрелые люди — от 30 лет и старше. Сейчас таких различий нет.

Расцвет лонгбординг получил в 90-е годы прошлого века — тогда стали появляться и разные стили катания. Всего различают пять типов: круиз (прогулочное катание), карвинг и слалом (катание с поворотами, напоминающее серфинг), фрирайд и слайды (вид катания с различными трюками, такими как прыжки со ступенек или запрыгивание на бордюры), фристайл и дэнсинг (самый артистичный стиль катания с элементами танца), даунхил (самый экстремальный тип катания, главная цель которого — развить максимальную скорость).

Вот что говорит о различии в скейтбординге и лонгбординге наша героиня:

Вам нужен лонгборд, если вы хотите использовать доску для комфортного передвижения по городу, изучения простых или сложных трюков на плоской поверхности, дэнсинга (танцы/перешагивания) или скоростной езды с горок (фрирайд/дайнхилл). Лонгборд подходит для людей абсолютно любого возраста, потому что он устойчив и легок в освоении. Вам нужен скейтборд, если вы хотите учить сложные скейтерские трюки, кататься в скейтпарках, прыгать с парапетов/лестниц, кататься по граням, в пуле или рампе. Скейтборд не подходит для катания по городу из-за своего небольшого размера (и базы!) и маленьких жестких колес. В целом этот вид спорта довольно экстремален и требует много усилий, времени и смелости,

— делится Войнова.





В России лонгбординг получил распространение относительно недавно, однако успел обзавестись поклонниками. Наши лонгбордисты выступают на международных соревнованиях, причем очень успешно. Катя Войнова — как раз тому пример.

Катя, лонгборд и первые контракты

Кататься на лонгборде Катя начала в 2013 году, тогда ей было 15 лет. На свою первую доску она копила полгода — получалось откладывать из карманных денег.

Я купила свою первую доску 7 июня 2013 года и тогда впервые попробовала кататься на лонгборде. Тогда я и представить себе не могла, как сильно это изменит мою жизнь. И я очень рада тому, что это случилось, и тому, что встретила таких замечательных людей,

— пишет она в инстаграме.

Сначала она каталась просто ради удовольствия, причем всегда почти одна, а затем приехала в парк Горького, где познакомилась и с другими райдерами, в числе которых был еще один известный российский райдер Тимур Тотоев. Войнова говорит, что тренировалась "много и усердно" и что из всей их компании по-настоящему увлечены лонгбордингом были только они с Тимуром. Вскоре Катя стала пробовать и различные трюки.





На тот момент у меня даже мысли не было, чтобы использовать доску в качестве чего-то еще, кроме как транспортного средства. Мотивация катать в стиле фристайл пришла довольно неожиданно. Я случайно оказалась зрителем контеста и поняла, что уровень девочек настолько слаб, что достаточно чуть-чуть напрячься, чтобы стать победителем,

— признается Катя.





Тимур Тотоев и Катя ВойноваУспех не заставил себя долго ждать — на них вскоре обратили внимание, и через год Катя и Тимур получили первые предложения от спонсоров (сейчас среди их спонсоров такие бренды, как Nike и Sony). Еще через год они поняли, что со своим уровнем подготовки каждый из них сможет достойно выступить на международных соревнованиях.





Родители Кати увлечение дочери поддерживают, хотя сначала думали, что Катя со временем к нему остынет.

Они были уверены, что это просто мое очередное увлечение, интерес к которому я потеряю через неделю (да, такое было часто), а потому были сильно удивлены, что я так страстно чем-то занимаюсь. Сейчас они меня поддерживают, радуются за мои успехи, хоть и не сильно вдаются в подробности, — говорит она.

Первые соревнования и успехи

В 2016 году Катя Войнова, Тимур Тотоев и еще один российский райдер Кирилл Бардашев приняли участие в лонгбордическом контесте So... You Can Longboard Dance в голландском городе Эйндховене, где они выступили в дисциплинах "фристайл" и "дэнсинг". На соревнованиях Войнова набрала такое же количество баллов, как и голландка Фемке Босма, занявшая третье место. По словам Тимура, Катя была "на голову сильнее остальных участниц" и своими трюками смогла удивить всех присутствующих, однако с тем, что Войнова не вошла в лидерскую тройку, он был не согласен.

Мы и очень много других участников контеста не согласны с отсутствием Кати в тройке. Ни одна девушка не показала таких сложных трюков,

— говорит он.





Подготовку к соревнованиям Катя начала всего за месяц до их начала.

Я постоянно повторяла одни и те же трюки, чтобы добиться полной стабильности,

— рассказывала она.Несмотря на то что из-за соревнований Кате часто приходилось прогуливать учебу, ей удавалось не только не отставать от программы, но и хорошо учиться.

Я все всегда сдавала вовремя и на отлично, так что соревнования на это не повлияли,

— говорит она.





Спустя несколько месяцев на других соревнованиях в Гамбурге Катя уже заняла второе место и оказалась на пьедестале.

На сегодняшний день Катя является многократным призером международных соревнований по лонгбордингу, в том числе и чемпионата мира, а также победительницей большинства соревнований в Москве среди парней в дисциплине "фристайл". Она стала первым райдером из России, кого начала поддерживать компания Nike.

Катя говорит, что за все время увлечения лонгбордингом никогда не сталкивалась с сексистскими высказываниями в свой адрес.

Я заметила, что лонгборд-комьюнити — это невероятно дружное и доброе сообщество, где все всегда готовы поддержать тебя и рады общению. Особенно это чувствуется в путешествиях, когда вы встречаетесь на непродолжительное время и настолько рады друг друга видеть, что становитесь практически лучшими друзьями! На гендерные различия внимания никто не обращает, если говорить обо мне, то я часто соревнуюсь с парнями и никогда не встречала "косых взглядов". Вряд ли лонгбординг можно отнести к мужскому или женскому виду спорта, например, в Корее девушки и парни катаются в равных пропорциях,

— признается Катя.





Личная жизнь

Сердце Кати давно несвободно. Уже больше пяти лет она состоит в отношениях с Тимуром Тотоевым. Он старше Кати на 10 лет, сейчас ему 32 года. 13 июля 2017 года Тимур сделал Кате предложение, а в сентябре 2018 года они поженились. Их свадьба прошла в альтернативном формате — невеста была одета в платье и кеды и колесила на лонгборде.





Конечно, главное, что их объединяет, — это лонгборд, их самое большое увлечение по жизни. Пара вместе путешествует и принимает участие в различных соревнованиях. Катя признается, что знакомство с Тимуром поспособствовало их взаимному прогрессу в катании на лонгборде. Вместе они обучают друг друга различным элементам и, по словам Кати, совсем не конкурируют.

Наоборот, мы радуемся успехам друг друга! Мы катаемся примерно на одинаковом уровне, но наши стиль и трюки немного различаются, поэтому нельзя сказать, кто из наш лучше: мы разные,

— делится она.





Кстати, именно Тимур является автором большинства видео и фото в инстаграме Кати.

Ради жены Тимур готов даже идти и на эксперименты с имиджем — так он не так давно доверился жене, которая покрасила его волосы в фиолетовый цвет.

Хобби, имидж и социальные сети

Катя говорит, что она — личность творческая и свободное от катания время посвящает рисованию, чтению и дизайну. По образованию она — графический дизайнер. Рисование она называет своей "главной медитацией".

Когда я беру в руки карандаш, кисть или маркер, поток мыслей словно останавливается, и рождается творчество,

— говорит она.

Катя рисует комиксы и разрисовывает лонгборды. Этому своему хобби она даже посвятила отдельную страницу в инстаграме, где делится результатами своих работ. Это увлечение стало и ее работой — ей поступают заказы от клиентов, за выполнение которых она с удовольствием берется.

Вместе с мужем они основали бренд Pepper Boards, который занимается производством лонгбордов, которые являются самыми высокотехнологичными в мире и пользуются большой популярностью в разных странах.





Катя также любит фотографировать и придумывать идеи для снимков. Ее инстаграм действительно отличает яркий стиль — снимки и видеоролики наполнены позитивом, легкостью и отличным настроением. В подписчиках у нее — больше 100 тысяч человек. Свои посты Катя пишет не только на русском языке, но и на английском, на котором разговаривает свободно, так как половина Катиной аудитории не из России.





Недавно они с мужем завели и YouTube-канал, первым и пока единственным видео на котором стал как раз ролик с окрашиванием Тимура.





Сама Катя, конечно, выделяется и своим внешним видом. Красные волосы уже стали ее визитной карточкой. Она признается, что с таким цветом ощущает себя полностью в своей тарелке.

Я уверена, что должна была родиться с таким цветом, потому что только так чувствую себя собой. Года три назад я снова ненадолго вернулась к своему натуральному оттенку, и мне было очень грустно, словно у меня отняли что-то важное и будто в зеркале уже не я,

— делится она.





Планы на будущееНесмотря на то что Катя побывала в разных странах (особенно ее впечатлил Китай и азиатская культура), переезжать из России она не собирается.

Я считаю, что Москва — это один из самых удивительных, красивых, комфортных и современных городов. Тут живут интереснейшие люди, есть куча возможностей и в целом, тут приятно жить,

— отмечает она.





Планы на будущее у нее грандиозные. Хотя, признается она, карантин внес в них свои коррективы.

Если коротко, мы с мужем планируем расширять бизнес, делать больше мероприятий, популяризирующих лонгбординг, развивать социальные сети. Также я планирую сделать упор на своем творчестве и развивать себя как художника,

— говорит она.