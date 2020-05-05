Китай на пороге введения суверенной кибервалюты

Влада Некрасова

© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкКитайский юань. Архивное фотоАлексей МасловВсе материалы

Многие эксперты ожидали, что Китай начнет симметрично отвечать США на обвинения в "создании коронавируса" и обрушении мировой экономики, то есть утверждать, что как раз именно США виноваты во всем. Но особенности китайской политической мысли заключаются в том, что Китай редко играет на поле, которое ему не принадлежит и где он вынужден играть по чужим и навязанным ему правилам.

Китай, действуя в рамках старой стратагемы "голос слышен с Востока, а удар идет с Запада", то есть действуя неожиданно и непредсказуемо, именно в момент начала нового экономического кризиса и атаки со стороны США объявил, что приступает к тестированию новой электронной валюты, которая в конечном счете может окончательно "отвязать" его от доллара. Сама эта проблема — пребывание в долларовой зоне при международных расчетах — давно тяготила КНР, а идеи того, чтобы сделать юань свободно конвертируемой валютой, обсуждались с начала 2000-х. Но это еще больше привязывало бы Китай к старой системе обеспечения мировой конвертации валют и, главное, использовало бы устаревшую, пускай и очень надежную на тот момент, систему расчетов.