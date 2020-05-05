Китайские СМИ рассказали о специфике школьных занятий в Ухане

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Оказавшийся в январе в центре эпидемии коронавируса Ухань постепенно возвращается к нормальной жизни. Блокада с города решением властей Китая была снята с 8 апреля, и быт горожан нормализуется. Одной из наиболее сложных сфер остаётся образование. Занятия в полном объёме не возобновлены по всей стране, а в мегаполисе, наиболее пострадавшем от COVID-19, эта тема находится на особом контроле. О специфике обучения уханьских учеников рассказывает газета «Global times».

В частности, среди эксклюзивных уханьских правил посещения школы издание называет разбивку классов на более мелкие группы, введение «порционного» захода в учебное заведение и выхода из него, а также, наверное, самое трудновыполнимое требование — сведение к минимуму устной коммуникации между учениками.

Что касается формирования малых групп для обучения, то они не должны превышать 30 человек. Это позволит обеспечить между ними безопасную дистанцию, приводит слова одного из учителей ресурс. Непосредственно за соблюдением положенного расстояния между друг другом будут следить преподаватели, они же напомнят о необходимости носить маску, а также мыть руки перед каждым приёмом пищи.

Раздельный выход из школы призван предотвратить столпотворение учеников и тем самым дополнительно их обезопасить, говорится в статье.

Неотъемлемой составляющей учебного процесса становится измерение температуры. Оно будет производиться преподавателями трижды в день. В случае обнаружения отклонения от нормы — выше 37,3, школьника отправят в местный лазарет для обследования, говорится в материале. Правда, в этом смысле Ухань вряд ли можно считать уникальным — проверка температуры обязательна в Китае при входе в любое помещение.

Кроме этого, как пишет «Global times», ученики выпускных классов Уханя прошли тестирование на коронавирус к 1 мая 2020 года, и у всех результаты отрицательные. Преподаватели сдали анализы ещё в конце апреля.

Занятия в школах Уханя будут возобновляться не сразу с освоения учебной программы. Сперва школьникам прочтут лекции по личной гигиене, по антиэпидемической программе, а также по психологическому восстановлению после длительного карантина. Это особенно актуально для тех, кому этим летом предстоит расставание со школьной партой и поступление в вузы. По признанию одного из потенциальных студентов, неопределённость вымотала его, и теперь потребуется время для адаптации к учёбе.