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"Клевета и беспредел будут наказаны!": Рудковская устроила скандал с женой Малахова

"Клевета и беспредел будут наказаны!": Рудковская устроила скандал с женой Малахова

45-летняя Яна Рудковская обрушилась в соцсетях на супругу Андрея Малахова Наталью Шкулеву. Ее издание распространило слухи о психическом расстройстве Саши Плющенко, которого сама жена знаменитого фигуриста называет Гном Гномычем.

Накануне издание Starhit опубликовало материал, в котором говорится, что Гном Гномыч якобы болен синдромом Аспергера, диагностированном также у Греты Тунберг. 

При данном психическом расстройстве у детей возникают трудности в социальном взаимодействии, при этом заболевание характеризуется ограниченным и повторяющимся репертуаром занятий и интересов.

Публикация возмутила мать Саши Плющенко Яну Рудковскую, которая обрушилась на издательницу Наталью Шкулеву, являющуюся женой Андрея Малахова. 

"НАТАША, РАДИ ХАЙПА ТЫ ПРОДАШЬ И СВОЕГО РЕБЕНКА? Я конечно, могла бы ответить по принципу "сама дура" - мол, сама ты с синдромом Аспергера. Но это значило бы опуститься на тот уровень безнравственности, который с таким блеском вы с Вашим журналом Стархит продемонстрировали сегодня, но видит Бог такими вещами не шутят! Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия ,не раз улыбалась и восхищались Сашей. Меньше всего именно от Вас ,от Натальи Шкулевой и Вашей семьи , издающих свой желтушный Starhit, я ожидала ножа в спину. И получила", - написала светская львица в соцсетях.

По словам Рудковской, после статьи о ее сыне издание Starhit пробило дно. "Мы с Женей нашего прекрасного ребенка не прячем, у него с 6 месяцев есть страница в Инстаграм, где каждый может увидеть его развитие. Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению. Вам должно быть очень, очень стыдно", - отметила супруга Евгения Плющенко.

Как заявила Яна Рудковская, адвокат Добровинский уже изучает скандальный материал о ее сыне. 

"Теперь отвечать вы будете по самому полному счету и по закону. Ваши клевета и беспредел должны и будут наказаны. <...> решение будет выносить суд не только в России, но и суд по правам человека в Страсбурге", - написала звезда.

По словам Рудковской, она до последнего верила в остатки порядочности и человеческой гигиены у Натальи Шкулевой. 

"Я сегодня написала тебе личное сообщение, Наташа, объяснила всю глупость того, что вы опубликовали, но не хотела поднимать шум и публично ссориться. Пять часов (!) я ждала Вашей реакции, надеялась, что вам с Вашими редакторами хватит чести и ума снять материал с сайта. Не дождалась. Ноль внимания, фунт презрения. Но я-то даже не о себе в этот момент думала, а о вас. Вас хотела спасти. Не дождался", - заявила супруга Евгения Плющенко.

Как писал ранее NEWSTES, Яна Рудковская хочет родить ребенка с помощью суррогатной матери.

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По материалам: uposters.ru

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