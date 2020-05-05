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Компенсация за политические гонения сделала Тимошенко долларовым миллионером

Компенсация за политические гонения сделала Тимошенко долларовым миллионером

Депутат Верховной рады, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, говорится в ее декларации на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В документе можно найти запись о получении Тимошенко дохода в размере 148,34 млн гривен (около $5,5 млн) в качестве компенсации убытков, понесенных в связи с политическими гонениями в 2011-2014 гг. Парламентарий указала, что получила эти деньги 24 апреля через американскую компанию на стадии досудебного урегулирования.

В октябре 2011 года Тимошенко приговорили к 7 годам заключения по обвинению в превышении служебных полномочий при заключении газового контракта с Россией 2009 года. С мая 2012 года она находилась на лечении в больнице, а в феврале 2014-го после свержения президента Виктора Януковича была освобождена по решению Верховной рады.

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По материалам: uposters.ru

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