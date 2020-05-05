Лукашенко пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Лидия Мартынова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным передал пожелания скорейшего выздоровления российскому премьеру Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кремля.

Мишустин на прошлой неделе сообщил президенту РФ, что взятый у него тест показал положительный результат на коронавирус.

"Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину", - говорится в сообщении.

стопкоронавирус.рф.