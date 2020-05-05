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Лукашенко пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Лукашенко пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным передал пожелания скорейшего выздоровления российскому премьеру Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кремля.

Мишустин на прошлой неделе сообщил президенту РФ, что взятый у него тест показал положительный результат на коронавирус.

"Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину", - говорится в сообщении.


стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

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