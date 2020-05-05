Лунный день сегодня 5 мая 2020 года

Вадим Карасев

Каждый новый день может таить в себе массу проблем и препятствий. Лунный календарь поможет вам найти способ решения этих проблем или не допустить их появления. Следуйте рекомендациям экспертов, чтобы не попасть в беду.

Это будет достаточно благоприятный день, но начать его стоит правильно — без негатива в адрес окружающих и без сомнений относительно своих собственных возможностей. Также можно воспользоваться утренними ритуалами на везение и успех, чтобы с большей вероятностью преодолеть непредвиденные проблемы.

Фаза Луны: начинается 13 лунный день. Он пройдет под эгидой Весов, а стихия Воздуха прекрасно сочетается с ростом Луны в финальной фазе. Это будет яркий день, насыщенный позитивными эмоциями, интересными событиями и большой удачей.

Магнитные бури 5 мая: вероятность их появления крайне мала, так как активность Солнца слабая.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

веселье и радость;новые знакомства;любимые дела;общение, юмор, позитив;яркий стиль;поездки, путешествия;покупки.бездействие;негативный настрой;обидчивость.

Дома сегодня можно заниматься любыми делами. Никаких запретов 5 мая на уборку и работу не будет. Можно взяться за любое важное дело, либо просто как следует отдохнуть в родных стенах, посмотрев интересный фильм или почитав книгу. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что дома можно будет заниматься самообразованием, общаться по видеосвязи с друзьями, проводить свидания. Не забывайте проветривать помещение.

Что надеть сегодня

День будет ярким и позитивным, поэтому таким должен быть и ваш внешний вид. Для создания образа стоит использовать элементы одежды, которые подчеркнут ваши достоинства и скроют недостатки. Также астрологи отмечают, что полезно будет надевать одежду цвета ваших глаз.

Стихия Воздуха означает, что день может быть динамичным, поэтому дополнить образ можно украшениями из платины, которая поможет стабилизировать обстановку. Таким же свойством обладают минералы типа аметиста и аквамарина. Можно надеть золотые украшения, но лучше, чтобы их было немного, так как этот металл очень силен.

Финансы и работа в 13 лунный день

Это очень благоприятное время для любых новых начинаний в работе и бизнесе, а также для совершения покупок любой величины. Финансовые потоки будут очень активными, поэтому есть вероятность, что у вас получится выбить себе лучшие условия, наткнуться на скидки в онлайн-магазинах, обрести новую мотивацию и преуспеть в новых проектах.





Повезет больше всего представителям тех профессий, которые предполагают постоянное передвижение, общение, новые знакомства. Речь может идти как о водителях, так и о менеджерах по продажам. Деньги любят в такие дни расчетливых и целеустремленных людей. Не нужно чахнуть над своим златом — тратьте деньги на развлечения, отдых и получение новых знаний.

Любовь и отношения 5 мая

В любви большинство людей ждет удача или как минимум некоторые приятные изменения. При этом астрологи отмечают, что нет ничего зазорного в том, чтобы посвятить себя делам и работе, забыв о романтике и отношениях. Если же захочется, наоборот, полностью отдаться амурным делам, можно пойти и этим путем.

В такие дни, как этот, нужно не бояться заводить новые знакомства. Это пойдет на пользу всем и каждому. Знакомства с новыми людьми — это не только возможность найти вторую половинку или встретить полезного человека для бизнеса. Это еще и возможность получить удовольствие от простого человеческого общения, обмена эмоциями и знаниями.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Хорошее настроение будет обеспечено большинству из нас. Позитивная растущая Луна в Весах — это всегда яркие эмоции, доброта и растущий оптимизм. Негативно настроенные люди в такие дни не представляют большой опасности, потому что благодаря позитивной лунной энергетике становится гораздо проще фокусироваться на чем-то хорошем и греющем душу. Это идеальный день как для отдыха, так и для работы.