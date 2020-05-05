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Максим Галкин поделился новым семейным видео с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри

Максим Галкин поделился новым семейным видео с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри

Самоизоляция в семье 71-летней Аллы Пугачевой и 43-летнего Максима Галкина проходит совсем не скучно. Супруги придумывают различные способы, как весело проводить время дома вместе с детьми. Так, вчера телеведущий поделился новым видео, на котором показал, как они все дружно развлекаются.


 


 

В ролике шестилетняя Лиза танцует, а ее шестилетний брат Гарри сидит за синтезатором в наушниках. Их мама при этом, сидя на стуле, поет. Как написал Галкин, который сам выступил оператором, Пугачева "импровизирует".

С утра у нас музыкально-танцевальные импровизации. За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся, а Алла с микрофоном импровизирует. Я обожаю, когда она на ходу начинает сочинять и петь такую музыкальную тарабарщину. Получился настоящий танцевальный хит, — рассказал шоумен.

Поклонники звездного семейства уже назвали это видео "музыкальным и танцевальным шлягером".


Карантин супруги проводят в своем загородном доме в Подмосковье. Дети пары много времени активничают и на улице. Галкин показал, что Гарри уже освоил двухколесный спортивный велосипед.


Гарри Галкин

Проявляет сын пары интерес и к музыке. Недавно Галкин показал, как Гарри поет, чем впечатлил своих знаменитых друзей, в числе которых были Филипп Киркоров, Валерия, Игорь Крутой, Юсуф Эйвазов и многие другие.

 


 


 

А вот Лиза, похоже, заинтересовалась живописью, чем удивила даже собственного папу.

 


 


 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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