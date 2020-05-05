Марков вступился за Захарову, которую затравили в Сети

Вадим Карасев

Несостоявшиеся 1 мая дебаты между Марией Захаровой и Алексеем Навальным вызвали бурю эмоций у приверженцев обоих сторон.

При этом, на Марию Захарову, что называется, обрушился шквал претензий.

На этой волне негатива, политолог Сергей Марков встал на сторону официального представителя МИД, опубликовав свое мнение в Facebook.

Он отметил, что ее сейчас пытаются обвинить в том, что именно она против того, чтобы из-за рубежа сейчас вывозили россиян. Политолог отметил, что это неправильное видение вопроса. Ведь, российское внешнеполитическое ведомство делает гораздо больше для наших сограждан в этой непростой ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Многие МИДы в других странах особенно не усердствуют. Российские дипломаты продолжают организовывать вывоз россиян из-за рубежа, стараются выбить бюджеты для этого. Но, при всем при этом травля Марии Захаровой продолжается, подчеркнул Сергей Марков.

Он считает, что причина для этого очень простая: ее хотят «облить грязью, уничтожить имиджево и даже запугать» за то, что она имела дерзость отказаться от дебатов с Навальным. Политолог считает, что это делается для того, чтобы люди из власти, которые стоят на достаточно высоких позициях, боялись связываться со скандальным оппозиционером.

Эксперт думает, что это не просто попытка атаки на конкретного человека, а одно из направлений по захвату публичного пространства.

Сергей Марков написал, что Захарова является одним из самых «ярких публичных лиц МИД в мире», что является «большой силой» в современном медиапространстве. Она легко и доходчиво может донести позицию России зарубежным СМИ, и многие зарубежные внешнеполитические ведомства завидуют ее эффективности.

В связи с чем, Сергей Марков сказал, что считает правильным, если Марию Захарову поддержат в этой ситуации.

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