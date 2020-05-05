Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Марков вступился за Захарову, которую затравили в Сети

Марков вступился за Захарову, которую затравили в Сети

Несостоявшиеся 1 мая дебаты между Марией Захаровой и Алексеем Навальным вызвали бурю эмоций у приверженцев обоих сторон.

При этом, на Марию Захарову, что называется, обрушился шквал претензий.

На этой волне негатива, политолог Сергей Марков встал на сторону официального представителя МИД, опубликовав свое мнение в Facebook.

Он отметил, что ее сейчас пытаются обвинить в том, что именно она против того, чтобы из-за рубежа сейчас вывозили россиян. Политолог отметил, что это неправильное видение вопроса. Ведь, российское внешнеполитическое ведомство делает гораздо больше для наших сограждан в этой непростой ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Многие МИДы в других странах особенно не усердствуют. Российские дипломаты продолжают организовывать вывоз россиян из-за рубежа, стараются выбить бюджеты для этого. Но, при всем при этом травля Марии Захаровой продолжается, подчеркнул Сергей Марков.

Он считает, что причина для этого очень простая: ее хотят «облить грязью, уничтожить имиджево и даже запугать» за то, что она имела дерзость отказаться от дебатов с Навальным. Политолог считает, что это делается для того, чтобы люди из власти, которые стоят на достаточно высоких позициях, боялись связываться со скандальным оппозиционером.

Эксперт думает, что это не просто попытка атаки на конкретного человека, а одно из направлений по захвату публичного пространства.

Сергей Марков написал, что Захарова является одним из самых «ярких публичных лиц МИД в мире», что является «большой силой» в современном медиапространстве. Она легко и доходчиво может донести позицию России зарубежным СМИ, и многие зарубежные внешнеполитические ведомства завидуют ее эффективности.

В связи с чем, Сергей Марков сказал, что считает правильным, если Марию Захарову поддержат в этой ситуации.

Читайте также: "Никто и не сомневался": Армен Гаспарян о сорванных дебатах Захаровой и Навального
# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться коронавирусом
Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек
Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии
Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Администрация США предупредила о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2020 года
Администрация США предупредила о возможном вмешательстве России в
85-летняя Джуди Денч снялась для обложки британского Vogue
85-летняя Джуди Денч снялась для обложки британского Vogue
Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах
Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах
В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом
В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом

Топ на сегодня

Версия: коронавирус щадит курильщиков
Версия: коронавирус щадит курильщиков
ЕС за три часа собрал 7,4 миллиарда евро на борьбу с COVID-19
ЕС за три часа собрал 7,4 миллиарда евро на борьбу с COVID-19
Цель была ясна. Мадуро связал вторжение в Венесуэлу с покушением на себя
Цель была ясна. Мадуро связал вторжение в Венесуэлу с покушением на
"Якутия" запустила рейс Москва — Калининград, несмотря на ограничения
"Якутия" запустила рейс Москва — Калининград, несмотря на ограничения
Хроники Covid-19: в Дагестане взывают о помощи к богатым землякам
Хроники Covid-19: в Дагестане взывают о помощи к богатым землякам

Еще по теме

Россия выразила Таиланду протест из-за задержания гражданина РФ
"Почему Россия терпит репрессии на Олимпиаде?" - между Москвой и МОК существует тайная договоренность - политолог
Марков прокомментировал жизнь Бабченко: очень поразило одно противоречие
Быков прокомментировал стихи Захаровой