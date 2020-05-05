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Матвиенко посоветовала перечитать фронтовую поэзию накануне юбилея Победы

Матвиенко посоветовала перечитать фронтовую поэзию накануне юбилея Победы
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко прочитала в рамках проекта Межпарламентской ассамблеи СНГ стихотворение Роберта Рождественского и посоветовала накануне 75-летнего юбилея Победы перечитать фронтовую поэзию.


"Стихи о войне - читайте сами, читайте детям. Какая там сила веры и ожесточение, осознание долга перед будущим и в то же время любовь к жизни. Она в точных, скупых, простых деталях, в каждом слове именно у фронтовиков. И накатывают переживания прямо с фронта", - сказала она агентству Sputnik.

# Политика
По материалам: ria.ru

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