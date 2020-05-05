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Медики назвали новые нетипичные симптомы коронавируса

Медики назвали новые нетипичные симптомы коронавируса

Врачи рассказали, что не только высокая температура и кашель являются симптомами Covid-19. Как показывает практика, у некоторых пациентов наблюдалось отсутствие обоняния, дрожь, поражение пальцев ног и даже конъюнктивит. Некоторые пожилые пациенты жаловались на сонливость и апатию, а дети на боли в области сердца и живота.

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о новых симптомах коронавируса, пишет Газета.ру. Сначала считалось, что основными симптомами являются кашель, отдышка и высокая температура. Сейчас к этому списку добавились озноб, дрожь, боли в горле, голове и мышцах, потеря вкуса и обоняния, чувство усталости.

Также медики рассказали о симптомах, при которых необходимо срочно вызывать врача: боли в груди, затрудненное дыхание, спутанность сознания, посиневшее лицо и губы.

Специалисты национальной системы здравоохранения Великобритании отмечают распространение нового симптома Covid-19 среди детей. Это проблемы с сердцем и боли в животе. Новые нетипичные симптомы появились и у пожилых пациентов. Так, у людей старше 65 лет появляются головокружения, апатия, сонливость, отказ от общения и пищи. Возрастные изменения и хронические заболевания могут мешать проявлению основных признаков вируса, например кашля.

Еще один новый симптом назвали американские специалисты - у некоторых больных пальцы ног становятся синего или даже пурпурного цвета. Причем это проявление возникает как у легких, так и у тяжелых пациентов.

Врачи Американской академии офтальмологии назвали еще один нетипичный симптом коронавируса - конъюнктивит.


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По материалам: u-f.ru

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