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Меньше чем за полгода. На генпрокурора Украины завели уголовное дело

Меньше чем за полгода. На генпрокурора Украины завели уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело в отношении генерального прокурора Ирины Венедиктовой, сообщило "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение бюро.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", – говорится в сообщении.

Уголовное дело может относиться к возможному недекларированию имущества.


сообщало о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора.
# Политика
По материалам: ria.ru

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