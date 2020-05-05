Меньше чем за полгода. На генпрокурора Украины завели уголовное дело

Лидия Мартынова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело в отношении генерального прокурора Ирины Венедиктовой, сообщило "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение бюро.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", – говорится в сообщении.

Уголовное дело может относиться к возможному недекларированию имущества.

сообщало о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора.