Минфин США планирует занять $ 3 трлн на борьбу с коронавирусом

Влада Некрасова

Министерство финансов США планирует разместить облигации для частных инвесторов общим объемом почти $ 3 трлн для покрытия расходов на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что с апреля по июнь 2020 года казначейство рассчитывает занять $ 2 999 млрд в виде рыночных долговых обязательств для частных инвесторов. В период с июля по сентябрь планируется разместить таких ценных бумаг еще на $ 677 млрд при предполагаемом балансе на конец сентября в $ 800 млрд. Для сравнения, в 2019 году за 12 месяцев займы Минфина составили $ 1,28 трлн.

Напомним, ранее Конгресс США одобрил пакет новых экономических мер для борьбы с негативными последствиями коронавируса, выделив почти $ 500 млрд. До этого Сенат принял законопроект о выделении $ 2 трлн для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса.

Ранее ИА Newstes сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа опровергла прогноз о резком росте числа умерших от коронавируса.