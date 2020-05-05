Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Минфин США займет почти три триллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Минфин США займет почти три триллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Минфин США займет почти три триллиона долларов на борьбу с коронавирусомДональд Трамп и Стивен МнучинФото: Tom Brenner / Reuters

Минфин США займет почти три триллиона долларов, чтобы в течение текущего квартала покрыть расходы, связанные с коронавирусом. Это в пять раз превышает сумму займов в разгар финансового кризиса в 2008 году, пишет Wall Street Journal.

Размер займа составит рекордные 2,99 триллиона долларов. Помимо этого, к 30 сентября ведомство может выпустить гособлигации на еще 3,7 триллиона долларов. Учитывая это, в 2020 финансовом году сумма гособлигаций составит 4,5 триллиона долларов, тогда как в прошлом году эта цифра составила 1,28 триллиона, подчеркивает издание.

24 апреля Конгресс США одобрил пакет новых экономических мер для борьбы с негативными последствиями коронавируса для экономики страны. Палата представителей согласилась выделить почти 500 миллиардов долларов, теперь документ должен подписать американский президент Дональд Трамп.

В конце марта Сенат США принял законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику по коронавирусу в мире, в США заразились более 1,17 миллионов человек, 68 689 пациентов умерли. Всего пандемия охватила 187 стран, инфицированы 3,57 миллиона человек, скончались более четверти миллиона человек.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Юбилейная медаль в честь 75-летия Победы нашла Ким Чен Ына
Юбилейная медаль в честь 75-летия Победы нашла Ким Чен Ына
В России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
В России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
Меньше чем за полгода. На генпрокурора Украины завели уголовное дело
Меньше чем за полгода. На генпрокурора Украины завели уголовное дело
Разведка США назвала причины сокрытия Китаем данных о COVID-19
Разведка США назвала причины сокрытия Китаем данных о COVID-19
В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 132
В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 132
Министр просвещения: Надеюсь, дети пойдут 1 сентября в школу
Министр просвещения: Надеюсь, дети пойдут 1 сентября в школу
Минфин США займет почти три триллиона долларов на борьбу с коронавирусом
Минфин США займет почти три триллиона долларов на борьбу с
Sia выпустила новую песню "Saved my life", записанную вместе с Дуа Липа
Sia выпустила новую песню "Saved my life", записанную вместе с Дуа
Как проводят карантин актеры сериала «Сваты»
Как проводят карантин актеры сериала «Сваты»
Организаторы акции "Бессмертный полк онлайн" получили более 600 тысяч заявок за неделю
Организаторы акции "Бессмертный полк онлайн" получили более 600 тысяч
Украина возобновила обстрелы Донбасса
Украина возобновила обстрелы Донбасса
В Москве на карантине. Чем рискуют те, кто нарушает самоизоляцию
В Москве на карантине. Чем рискуют те, кто нарушает самоизоляцию

Топ на сегодня

Правительство РФ приняло поставление о признании инвалидности до 18 лет у больных ретинобластомой детей
Правительство РФ приняло поставление о признании инвалидности до 18
ЕС за три часа собрал 7,4 миллиарда евро на борьбу с COVID-19
ЕС за три часа собрал 7,4 миллиарда евро на борьбу с COVID-19
Версия: коронавирус щадит курильщиков
Версия: коронавирус щадит курильщиков
Цель была ясна. Мадуро связал вторжение в Венесуэлу с покушением на себя
Цель была ясна. Мадуро связал вторжение в Венесуэлу с покушением на
Президент Эстонии провозгласила пакетный закон по борьбе с коронавирусом
Президент Эстонии провозгласила пакетный закон по борьбе

Еще по теме

В Японии одобрили рекордный бюджет на 2017 финансовый год на $832 миллиарда
Валютные резервы Китая в сентябре сократились до $3,166 триллиона
Трамп предложит сократить расходы на 3 триллиона долларов
Трамп разорил США на два триллиона долларов