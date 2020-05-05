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Министр из «соросовского гнезда» пугает армян коронавирусным апокалипсисом

Министр из «соросовского гнезда» пугает армян коронавирусным апокалипсисом

Почему министр здравоохранения Армении Арсен Торосян «пугает» граждан республики подготовленным ВОЗ страшным сценарием распространения коронавируса в стране? Какие цели он преследует и к чему ведет? На эти вопросы пытается ответить Анна Бегларян в статье на сайте ИАЦ VERELQ.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян несколько дней подряд озвучивает оценки Всемирной организации здравоохранения распространения коронавируса в стране. Вчера на слушаниях в парламенте он заявил, что около месяца назад оценка ВОЗ по Армении была следующей: 500 тыс. инфицированных, десятки тысяч госпитализированных и тысячи смертей.

Сегодня (5 мая 2020 года) Арсен Торосян решил продолжить эту тему, поскольку, к счастью, этот сценарий «еще не стал реальностью».

Им были представлены следующие расчеты ВОЗ: общее число случаев инфицированных COVID-19 в стране — 524 032, из которых тяжелых — 26 202.

Теперь по существу.

Сценарий ВОЗ для Армении представляется фантастическим. И вот почему. По состоянию на утро вторника, 5 мая, в мире подтверждено 3 582 469 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США — 1,21 млн, в Италии — 212 тыс., в Великобритании — 191 тыс., Испании — 218 тыс., России — 155 тыс.

Фактически выходит, что всемирная организация (ВОЗ) спрогнозировала для маленькой Армении с населением менее трех миллионов такой «апокалипсический» сценарий, до которого еще не дотянули Италия, которую называют «европейской Уханью» с 60 млн населением, Великобритания с 66 млн населением и т. д.

А учитывая, что, по данным на 5 мая, количество случаев заражения в стране составляет более 2 500, то ВОЗ месяц назад в своем прогнозе ошиблась примерно в 200 раз, указав 500 тысяч возможных случаев заражения. И да, сценарий ВОЗ мог бы стать реальностью, если б в Армении, например, ежедневно заражалось бы 1 000 человек, причем на протяжении полутора лет подряд.

Второй момент. Думается, что власти Армении сами не очень серьезно отнеслись к вышеупомянутой оценке ВОЗ, поскольку их «страхи» ограничились тем, что в Ереване за десять дней был построен модуль с 42 комнатами ожидания для пациентов, появлением в Сети устрашающих фотографий Спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна, где были размещены койки, и переоборудованием крупнейшего медцентра Армении «Сурб Григор Лусаворич» (наряду еще с девятью медучреждениями) под лечение больных COVID-19.

Вместе с тем не было сделано главного. Несмотря на то, что на всей территории Армении были введены ограничения на свободное передвижение людей и была установлена обязательная самоизоляция по месту проживания для ограничения непосредственного контакта с другими людьми и с целью предотвращения распространения коронавируса, всего этого не было соблюдено и обеспечено.

Более того, в отдельные дни, например, Ереван бурлил, а улицы столицы своей многолюдностью напоминали народное гулянье.

И вот сейчас министр здравоохранения Армении хочет сказать, что власти страны, зная еще месяц назад о вышеупомянутом сценарии ВОЗ, спокойно наблюдали за тем, как граждане нарушают «обязательную самоизоляцию»? Как они могли такое допустить?

Что касается утверждения касательно того, что якобы нам удалось снизить рост заболеваемости и подготовиться, оно просто вызывает недоумение. Более 100 инфицированных в день — это сдерживание роста?

Хотя, если сравнивать со сценарием ВОЗ, это не достижение, а победа Армении над коронавирусом!

Следует признать, что по большому счету от бездарной организации властями чрезвычайного режима пострадала лишь экономика страны и благосостояние самих граждан.

Сегодня ситуация с коронавирусной инфекцией в стране действительно настораживает. По какому сценарию будут развиваться события, сложно предугадать, но уже сейчас ясно, что первый удар коронавируса ответственные за сферу здравоохранения пропустили. Сделали ли это они намеренно или в силу своей профессиональной непригодности, еще предстоит узнать. Равно также предстоит узнать, какова на самом деле конечная цель ВОЗ и что готовит организация для Армении в целом.

Стоит отметить, что министра здравоохранения Армении Торосяна местные наблюдатели считают ставленником Фонда Сороса. В прошлом году общественный активист Нарек Малян представил издаваемый в Австрии Фондом Сороса журнал, в котором Арсен Торосян представлен в качестве «примера истории успеха». Арсен Торосян — выпускник соросовского института Open Medical Institute. Его пример как успешный проект помещен в годовом отчете института за 2018 год, писали региональные СМИ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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