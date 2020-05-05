Министр из «соросовского гнезда» пугает армян коронавирусным апокалипсисом

Влада Некрасова

Почему министр здравоохранения Армении Арсен Торосян «пугает» граждан республики подготовленным ВОЗ страшным сценарием распространения коронавируса в стране? Какие цели он преследует и к чему ведет? На эти вопросы пытается ответить Анна Бегларян в статье на сайте ИАЦ VERELQ.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян несколько дней подряд озвучивает оценки Всемирной организации здравоохранения распространения коронавируса в стране. Вчера на слушаниях в парламенте он заявил, что около месяца назад оценка ВОЗ по Армении была следующей: 500 тыс. инфицированных, десятки тысяч госпитализированных и тысячи смертей.

Сегодня (5 мая 2020 года) Арсен Торосян решил продолжить эту тему, поскольку, к счастью, этот сценарий «еще не стал реальностью».

Им были представлены следующие расчеты ВОЗ: общее число случаев инфицированных COVID-19 в стране — 524 032, из которых тяжелых — 26 202.

Теперь по существу.

Сценарий ВОЗ для Армении представляется фантастическим. И вот почему. По состоянию на утро вторника, 5 мая, в мире подтверждено 3 582 469 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США — 1,21 млн, в Италии — 212 тыс., в Великобритании — 191 тыс., Испании — 218 тыс., России — 155 тыс.

Фактически выходит, что всемирная организация (ВОЗ) спрогнозировала для маленькой Армении с населением менее трех миллионов такой «апокалипсический» сценарий, до которого еще не дотянули Италия, которую называют «европейской Уханью» с 60 млн населением, Великобритания с 66 млн населением и т. д.

А учитывая, что, по данным на 5 мая, количество случаев заражения в стране составляет более 2 500, то ВОЗ месяц назад в своем прогнозе ошиблась примерно в 200 раз, указав 500 тысяч возможных случаев заражения. И да, сценарий ВОЗ мог бы стать реальностью, если б в Армении, например, ежедневно заражалось бы 1 000 человек, причем на протяжении полутора лет подряд.

Второй момент. Думается, что власти Армении сами не очень серьезно отнеслись к вышеупомянутой оценке ВОЗ, поскольку их «страхи» ограничились тем, что в Ереване за десять дней был построен модуль с 42 комнатами ожидания для пациентов, появлением в Сети устрашающих фотографий Спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна, где были размещены койки, и переоборудованием крупнейшего медцентра Армении «Сурб Григор Лусаворич» (наряду еще с девятью медучреждениями) под лечение больных COVID-19.

Вместе с тем не было сделано главного. Несмотря на то, что на всей территории Армении были введены ограничения на свободное передвижение людей и была установлена обязательная самоизоляция по месту проживания для ограничения непосредственного контакта с другими людьми и с целью предотвращения распространения коронавируса, всего этого не было соблюдено и обеспечено.

Более того, в отдельные дни, например, Ереван бурлил, а улицы столицы своей многолюдностью напоминали народное гулянье.

И вот сейчас министр здравоохранения Армении хочет сказать, что власти страны, зная еще месяц назад о вышеупомянутом сценарии ВОЗ, спокойно наблюдали за тем, как граждане нарушают «обязательную самоизоляцию»? Как они могли такое допустить?

Что касается утверждения касательно того, что якобы нам удалось снизить рост заболеваемости и подготовиться, оно просто вызывает недоумение. Более 100 инфицированных в день — это сдерживание роста?

Хотя, если сравнивать со сценарием ВОЗ, это не достижение, а победа Армении над коронавирусом!

Следует признать, что по большому счету от бездарной организации властями чрезвычайного режима пострадала лишь экономика страны и благосостояние самих граждан.

Сегодня ситуация с коронавирусной инфекцией в стране действительно настораживает. По какому сценарию будут развиваться события, сложно предугадать, но уже сейчас ясно, что первый удар коронавируса ответственные за сферу здравоохранения пропустили. Сделали ли это они намеренно или в силу своей профессиональной непригодности, еще предстоит узнать. Равно также предстоит узнать, какова на самом деле конечная цель ВОЗ и что готовит организация для Армении в целом.

Стоит отметить, что министра здравоохранения Армении Торосяна местные наблюдатели считают ставленником Фонда Сороса. В прошлом году общественный активист Нарек Малян представил издаваемый в Австрии Фондом Сороса журнал, в котором Арсен Торосян представлен в качестве «примера истории успеха». Арсен Торосян — выпускник соросовского института Open Medical Institute. Его пример как успешный проект помещен в годовом отчете института за 2018 год, писали региональные СМИ.