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Министр просвещения: Надеюсь, дети пойдут 1 сентября в школу

Министр просвещения: Надеюсь, дети пойдут 1 сентября в школу

В министерстве просвещения России рассчитывают, что 1 сентября ученики пойдут в школы.

«И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24», передает РИА Новости.

Министр заметил, что ведомство никогда не откажется от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустит, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом.

Напомним, что дистанционное обучение в школах России продлили до 22 мая, после которого, очевидно, и завершится учебный год.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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